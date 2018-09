L'òrgan de control dels jutges no investigarà els comentaris del xat de magistrats perquè està prescrit

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no investigarà d'ofici els comentaris antiindependentistes que diversos jutges van realitzar en un xat intern. Fonts del màxim organisme de control de la magistratura expliquen que en cas que aquests comentaris constituïssin una falta disciplinària el cas estaria prescrit, perquè es tractaria d'una infracció lleu que caduca en sis mesos. També recorden que no s'ha identificat els autors.

L'organisme defensa en tot cas que les manifestacions dels jutges estan emparades per la llibertat d'expressió, tot i que admeten que els jutges haurien d'extremar la prudència a l'hora de realitzar determinades manifestacions i mantenir-se sempre dins de la neutralitat.

La carta de la consellera de Justícia, sense conseqüències

Després que es fessin públiques les manifestacions, la consellera de Justícia Ester Capella va enviar una carta al president del CGPJ, Carlos Lesmes, demanant-li que obrís “immediatament” una investigació interna, per aclarir els fets, apartar els jutges responsables dels comentaris i imposar-los sancions. Però les fonts de l'organisme consultades expliquen que aquesta missiva no té valor de denúncia i que es va traslladar al promotor de les accions disciplinàries únicament perquè en tingués constància.

En cas que es produís una queixa formal, el CGPJ podria obrir diligències per investigar els fets, tot i que en tot cas, insisteixen les fonts, el cas estaria prescrit perquè haurien passat més de sis mesos des del moment que es van produir els comentaris.

En la seva carta, Capella qualificava "d’injúries, insults i delictes d’odi" aquests missatges, "que no deixen marge per la indispensable imparcialitat del sistema judicial". Segons la consellera de Justícia, els comentaris “malmeten encara més la reputació i la confiança de la ciutadania en una justícia equànime”. Capella també va enviar una carta a la ministra de Justícia Dolores Delgado en la què li demanava que instés la fiscalia a investigar els magistrats. “Compto que vostè coincidirà amb mi en el deure d’actuar amb contundència per preservar els drets fonamentals i el prestigi de la justícia”, acabava la carta a la ministra.