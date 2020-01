Els verds decidiran dimecres si accepten Puigdemont i Comín al seu grup

Continuen els problemes perquè Carles Puigdemont i Toni Comín formin part del grup parlamentari dels V-ALE, en què hi ha ERC i també En Comú Podem. Aquest dilluns s'ha tornat a reunir el Comitè de Conciliació entre els líders dels Verds i els dos representants de l'Aliança Lliure Europea (ALE) per intentar negociar-ne l'entrada, però la segona trobada ha acabat sense acord. Per això, el conjunt del grup ha decidit agendar-ho com a punt de debat a primera hora de dimecres, una discussió que previsiblement acabarà en votació dels seus 74 membres.

L'Aliança Lliure Europea és la formació que aglutina diversos partits europeus en defensa de l'autodeterminació i comparteix grup parlamentari amb els Verds, però el seu pes és molt menor: dels 74 eurodiputats només n'aporta 7. ERC forma part d'aquest partit europeu i ja va donar el vistiplau per la seva banda a l'entrada dels dos eurodiputats exiliats. Ara bé, és necessària l'aprovació dels Verds perquè puguin formar part del grup de l'Eurocambra. Des de la direcció dels ecologistes, però, el belga Philippe Lamberts va mostrar reticències per la proximitat entre els nacionalistes de la N-VA flamenca i Puigdemont.

La N-VA forma part del mateix grup parlamentari a la cambra europea que Vox i ha estat el partit amb qui Puigdemont i Comín van escenificar l'entrada com a eurodiputat a la cambra el dia en què el Parlament Europeu els va aixecar el veto. Diversos dels seus membres, a més, els han permès entrar com a visitants o organitzar actes dins el parlament abans de ser-ne membres electes. Per això no han fructificat les negociacions d'un Comitè de Conciliació format precisament per Lamberts juntament amb Ska Keller per la banda verda i pel cors François Alfonsi i la republicana Diana Riba per la banda d'ALE. A més, Puigdemont i Comín no s'han reunit encara amb Keller i Lamberts.

Reticències internes

Aquesta negociació no està al marge del conflicte que viuen ERC i JxCat i que ha arribat aquest dilluns al seu punt àlgid amb la confirmació de la retirada de l'escó del president Quim Torra anunciada pel president del parlament català, Roger Torrent. En l'àmbit de l'Eurocambra la incomoditat es fa evident. D'una banda, Riba és una de les dues veus que està defensant Puigdemont i Comín perquè entrin a formar part del seu mateix grup parlamentari. Però, de l'altra, si Puigdemont i Comín entren al grup i se'ls afegeix Clara Ponsatí, que està a punt de ser proclamada, JxCat seria majoritari a l'ALE, superant en un escó als republicans.

Per això ERC, malgrat defensar la seva entrada, ja ha avisat que no s'oposara a una votació de tot el grup parlamentari. Una votació que es preveu complicada perquè ALE només compta amb set membres. Alguns eurodiputats dels Verds s'han posicionat a favor de l'entrada dels candidats de la llista de Puigdemont, però és difícil que els números surtin perquè la delegació dels Verds és molt més àmplia. Al mateix temps, però, el Brexit farà que els Verds siguin un dels partits que més eurodiputats perdrà, l'ALE en particular, que passarà a tenir-ne només tres.