El coordinador general del PP: "El destí de Puigdemont és o fugit o a la presó"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha insistit que el govern espanyol recorrerà una hipotètica investidura telemàtica de Puigdemont i ha llançat un últim avís al líder de JxCat: "El destí de Puigdemont és o fugit o a la presó", ha assegurat aquest dissabte Martínez-Maillo en un acte del PP de Cantàbria. "Puigdemont no serà president i el govern seguirà reclamant i posant els recursos necessaris per garantir que a Catalunya hi hagi un Govern que respecti les lleis, la Constitució i l'Estatut. Els independentistes no arribaran mai a l'obstinació del govern espanyol en la defensa de les lleis, l'estat de dret i la sobirania nacional", ha assenyalat el coordinador del PP, que també ha parlat de la necessitat de mesures urgents per superar "la paràlisi" a Catalunya i ajudar a investir un president disposat a complir la llei.

En paral·lel, Martínez-Maillo ha ironitzat i ha demanat que Cs aprofiti la seva "bona sintonia" amb Podem per formar govern a Catalunya. "No estaria de més que es reunissin per establir una alternativa de govern a Catalunya de qui va guanyar les eleccions. Aquí sí que seria vàlida aquesta sintonia", ha comentat el coordinador general del PP, que no obstant això ha criticat l'acostament entre Cs i Podem en el cas de la promoció d'una reforma electoral. "Els populismes s'entenen per beneficiar-se", ha etzibat Martínez-Maillo, que ha lamentat que la formació taronja i la morada s'hagin "oblidat del consens per intentar aconseguir allò que no han obtingut a través de les urnes".

Finalment, el coordinador general del PP també ha disparat contra la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, acusant-la de "falta d'iniciativa". Martínez-Maillo ha recordat que Cs va guanyar les eleccions del 21-D i ara té "una oportunitat d'or magnífica". "Té el repte principal que una victòria treballada amb el vot útil no es transformi en una victòria inútil", ha conclòs el coordinador general popular.