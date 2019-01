Quan copies receptes ultres

Vox ha entrat al sistema per la porta que li han obert els mitjans afins i els partits que li han fet el joc, ja sigui blanquejant-lo o atiant-lo irresponsablement. I ara la formació ultra no està disposada a fer de tonto útil de la dreta. Vox ha trobat el forat on al PP i a Ciutadans els és més incòmode coincidir amb ells: el de la violència de gènere. El partit de Pablo Casado i el d’Albert Rivera donen la benvinguda a Vox superant els seus propis límits en el discurs contra la immigració i l’independentisme, donant la imatge que, al cap i a la fi, els ultres pensen el mateix que ells però que ho diuen amb més contundència. Vox està envalentit: entra a les institucions i puja a les enquestes. Quan els partits tradicionals copien receptes ultres, els votants acaben pensant que l’original no és tan perillós.