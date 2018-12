"La Corona ja està indissolublement unida a la vida d'Espanya": Felip VI en 10 frases

Felip VI s'ha dirigit aquest dijous al Congrés per fer balanç dels 40 anys de la Constitució. Amb un discurs més moderat que els anteriors, en què es pot percebre el canvi de govern a l'Estat, ha admès que hi ha problemes polítics, econòmics i socials "molt rellevants" i ha defensat la necessitat de "renovar" Espanya a través dels valors constitucionals de "reconciliació", "entesa" i "integració". Una resposta velada a l'auge de Vox a Andalusia. No ha fet ni una sola menció directa a Catalunya ni al Procés, però sí que ha destacat la importància de mantenir els valors de la Constitució, la "unitat d'Espanya", i ha recordat que ell, com a rei, encarna aquest "símbol d'unitat". També ha recordat la importància d'acatar la llei i d'"acudir als tribunals". Finalment ha fet una defensa de la monarquia i ha assegurat que "la Corona ja està indissolublement unida" a la vida d'Espanya, a la democràcia i la llibertat.

1. "La Constitució és l'anima i vida de la nostra democràcia"

2. "És la primera Constitució que no divideix els espanyols, que els convoca en un projecte comú i compartit. El projecte d'una Espanya diferent, d'una Espanya nova: d'una nova idea d'Espanya"

3. "La societat espanyola té una vocació integradora que no suposa uniformitat, ni significa oblidar o suprimir la diversitat territorial, ni negar la pluralitat"

4. "Resoldre els desencontres a través del diàleg, respectar les lleis [...] i acudir als tribunals per defensar-los i complir les seves decisions, són principis definitivament arrelats en els comportaments dels ciutadans"

5. "Mai abans en la nostra història s'havia dissenyat i construït una arquitectura territorial amb una descentralització tan profunda del poder polític, i el reconeixement i protecció de les nostres llengües, tradicions, cultures i institucions"

6. "Cal recordar l'esperit de reconciliació [...]. Llavors es volia que el menyspreu no tornés a dividir els espanyols, ni que l'odi vencés la raó"

7. "El rei és el símbol de la unitat i de la continuïtat de l'Estat"

8. "S'han produït al nostre país equivocacions, errors i insuficiències [...]. Tenim problemes polítics, econòmics i socials molt rellevants"

9. "Tenim el deure de pensar en el futur; de continuar construint una Espanya d'avantguarda, moderna i renovada, una Espanya oberta als canvis que la nostra societat i, especialment, les joves generacions mereixen"

10. "La Corona ja està indissolublement unida –en la vida d'Espanya– a la democràcia i la llibertat"