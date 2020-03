L’oposició focalitza en el 8-M la crítica a la gestió del virus

El 8 de març passat 120.000 persones van manifestar-se als carrers de Madrid en el marc del Dia de la Dona, en una protesta feminista que es va replicar en múltiples punts de l'Estat –a Barcelona, amb 50.000 persones–. Tan sols dos dies després, el 10 de març, el consell de ministres va acordar la prohibició de tots els vols directes i de qualsevol acte amb més de 1.000 persones a les zones més afectades llavors per la pandèmia: Madrid, la Rioja i Vitòria. Aquesta coincidència no s'ha escapat a l'oposició, que en els últims dies ha criticat amb duresa que es permetés la manifestació feminista, una decisió que per al líder del PP, Pablo Casado, responia a motius ideològics. I no només l'oposició treu punta a aquesta qüestió. Aquest dijous l'advocat Víctor Valladares ha denunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, al Tribunal Suprem per aquest fet. Ell mateix ja va presentar dimecres una altra denúncia al jutjat 51 de Madrid, aleshores contra tot el govern espanyol, però com que el president i els ministres són aforats, el tribunal només ha obert diligències contra el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va situar ahir el "contagi important" a Madrid en l'última setmana de febrer, però va evitar l'autocrítica sobre els actes multitudinaris que es van celebrar en els dies previs a la declaració de l'estat d'alarma, entre els quals hi ha tant les manifestacions del 8-M com un acte de Vox amb milers de persones –també el 8 de març– i diferents esdeveniments esportius massius. Durant el ple del Congrés en què es va votar la pròrroga de l'estat d'alarma, Casado va retreure a Sánchez que no hagi demanat "perdó" per haver "animat centenars de milers de persones a manifestar-se massivament el 8-M". I aquest dijous la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís (Ciutadans), ha reconegut que es penedeix d'haver acudit a la manifestació del 8-M. "Coneixia les mateixes dades que la resta de dones que es van manifestar", ha dit, a més de recordar la "promoció activa" que el govern espanyol, amb "ministres a la capçalera", va fer de la protesta. També el líder de Vox, Santiago Abascal, ha considerat que el 8-M va afavorir l'expansió del virus –tot i haver fet un acte multitudinari del seu partit el mateix dia.

Tant ell com el seu número dos, Javier Ortega Smith, han donat positiu pel virus, així com nombroses representants que van ser a la capçalera del 8-M, entre les quals la vicepresidenta Carmen Calvo; la ministra de Política Territorial, Carolina Darias; la dona de Sánchez, Begoña Gómez, i la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Aquesta última ha acusat la dreta i l'extrema dreta d'estar utilitzant la crisi del coronavirus per "atacar les dones i el feminisme", i ha defensat a La Sexta, en la primera aparició pública des que va contraure la malaltia, que l'executiu estatal ha fet "en tot moment el que van dir els experts i les autoritats sanitàries".