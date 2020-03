La preocupació de la ciutadania per la sanitat marca el seu rècord històric al CEO

Les relacions entre Catalunya i Espanya i la insatisfacció amb la política continuen monopolitzant la cúspide de la llista de preocupacions dels catalans amb l'atur i la precarietat laboral completant el podi dels principals problemes que recull el Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Però la recent crisi sanitària ha comportat un canvi substancial que queda recollit en l'enquesta que s'ha fet pública aquest divendres. Encara és incipient i pot ser que acabi sent estacional, però la preocupació per la sanitat ha crescut en tres punts respecte al desembre i ha marcat el seu màxim històric des que el CEO va començar a fer enquestes l'any 2004.

Un 14,8% dels catalans situen la sanitat entre els tres principals problemes de Catalunya –encara és la meitat dels que opten per les altres tres grans categories– i les xifres no tenen res a veure, per exemple, amb la percepció ciutadana durant la pandèmia de la grip A entre el 2009 i el 2010 –54 morts a Catalunya i 18.000 arreu del món– ni pel que fa a la de l'Ebola, que l'estiu del 2014 va arribar a l'estat espanyol amb la repatriació d'un missioner de l'Àfrica.

Si en lloc de preguntar per tres problemes, la resposta es limita a només un, la sanitat continua en quarta posició, escollida pel 6,2% dels enquestats, i els números continuen sent els més alts des que hi ha registres. Les relacions entre Catalunya i Espanya, amb el 24%, se situen al capdavant com ha passat pràcticament sempre des que va començar el Procés.

La preocupació per la sanitat és transversal entre les perones d'entre 30 i 80 anys –entre el 14% i el 19% la situen com un dels tres principals problemes– i les xifres baixen del 10% entre els menors de 25 anys i els majors de 80.