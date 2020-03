El coronavirus també altera el calendari electoral a Catalunya

“No se’n parla”. Aquesta és la resposta, gairebé unànime, que donen aquests dies dirigents de JxCat i ERC quan se’ls pregunta sobre el calendari electoral a Catalunya. Abans de la crisi sanitària del coronavirus, que ha passat a monopolitzar les prioritats polítiques els últims quinze dies, el president Quim Torra preveia anunciar la data de les eleccions un cop s’haguessin aprovat els pressupostos de la Generalitat -pendents del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries-. Ara, però, ningú s’atreveix a fer pronòstics. Els comicis ja no depenen de quan s’aproven els comptes al ple del Parlament, sinó de quan (i com) se supera la situació generada per la Covid-19. El precedent més immediat és a Galícia i al País Basc: els comicis del 5d’abril s’han ajornat.

Divendres, en una entrevista a Catalunya Ràdio, preguntat per si preveia eleccions abans de l’estiu, el mateix president de la Generalitat va assegurar que ara mateix no tenia aquest tema sobre la taula. “A mi, ara, aquest tema ni se m’acudeix, no em passa pel cap, no hi ha res en aquest sentit, i el Govern està centrat en superar el coronovirus”. En la mateixa línia es va expressar la setmana passada la secretària general adjunta d’Esquerra, Marta Vilalta, en roda de premsa: “Ara el que hem de mirar és l’evolució del virus, i ja trobarem el millor moment per trobar la data de les eleccions de comú acord per fer el salt amb fortalesa”.

Fonts de Presidència consultades per l’ARA es reafirmen en el fet que la prioritat ara és superar la Covid-19 i que les eleccions no poden ser objecte de declaracions públiques i tampoc, asseguren, un tema en les converses privades entre els dirigents del Govern. Ara bé, sí que adverteixen -com havien fet fins ara- que la decisió serà del president. En resposta a l’acord que reclamava Vilalta per a la data de les eleccions, l’entorn de Torra manté que això no serà una negociació entre els socis de Govern. La data de les eleccions, afirmen, la decidirà Quim Torra en exercici de les seves competències exclusives com a cap de l’executiu.

La tardor guanya força

Fonts d’Esquerra veuen “descartadíssim” qualsevol escenari electoral abans de la tardor i conclouen que la crisi sanitària ha imposat un “canvi de prioritats” absolut. Així, assenyalen que ara “tots els esforços” són per combatre el virus i totes les seves derivades, i que ja es parlarà del calendari electoral quan es pugui. Això sí, insisteixen que, quan toqui i sigui possible tornar a abordar el debat, l’objectiu segueix sent “consensuar” la data, encara que assumeixen que la potestat és del president de la Generalitat. Les enquestes, divendres passat la del Centre d’Estudis d’Opinió, per exemple, pronostiquen una pugna entre ERC i JxCat per la victòria, i tots dos vigilen molt de no fer passos en fals.

I és que, malgrat que el Govern estigui centrat ara en superar la crisi sanitària, el compte enrere per a les eleccions ja s’havia engegat: l’historial de desavinences entre els socis havia arribat aquest 2020 a la màxima expressió. Va ser el mateix cap de l’executiu el que, després que el president del Parlament, Roger Torrent, acceptés retirar-li l’escó, va donar per acabada la legislatura. En aquell moment, Torra es va comprometre a anunciar la data dels comicis un cop s’haguessin aprovat els pressupostos al Parlament, sense aclarir, però, si els ciutadans acudirien a les urnes abans o després de l’estiu. Amb l’emergència sanitària, perd força la possibilitat d’una convocatòria immediata que, d’altra banda, ja es preveia complicada perquè s’havia d’adaptar al ritme de reordenació de JxCat, que ara està en standby.

Aquesta serà una de les qüestions que probablement sorgiran en el debat telemàtic que mantindran els grups al Parlament en els pròxims dies. Torra compareixerà per video-conferència per exposar les mesures contra la Covid-19, però els grups també hi podran manifestar les seves inquietuds.

Els pressupostos, en marxa

Si el calendari electoral ara mateix és una incògnita, els pressupostos continuen el seu tràmit. Dimecres passat el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ja va rebre la impugnació dels comptes presentada per Ciutadans -per considerar que incompleixen la llei d’estabilitat pressupostària- i ara té un mes per dictaminar si el projecte del Govern encaixa amb l’Estatut i la Constitució. Si superen el filtre del CGE, la voluntat de l’executiu és donar llum verda als comptes, encara que les previsions econòmiques s’hagin vist alterades.

Ara bé, ¿com es poden aprovar si d’aquí un mes encara dura el confinament per la Covid-19? Ara per ara el Parlament ha reduït l’activitat a la mínima expressió i les reunions de la mesa i la junta de portaveus es fan per videoconferència. La clau, però, és si el ple -que s’ha de reunir per aprovar els pressupostos- també ho pot fer telemàticament: els serveis jurídics n’estudien la viabilitat en un informe que presentaran demà. Sigui com sigui, i a diferència de fa tres setmanes, ja no s’espera un anunci imminent de la data de les eleccions i tot queda supeditat a l’evolució de la pandèmia.

El Consell de Garanties analitza els comptes

Ciutadans ha impugnat els pressupostos al Consell de Garanties per incompliment de la llei d’estabilitat pressupostària. L’ens respondrà, com a màxim, en un mes sobre l’encaix dels comptes a l’Estatut.