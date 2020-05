Budó manté que "no és el moment de cap convocatòria d'eleccions"

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha comparegut aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu amb dues qüestions planant a l'ambient: la pròrroga de l'estat d'alarma que JxCat i ERC negocien amb el PSOE i la pressió per a una convocatòria electoral a Catalunya. "No és el moment de cap convocatòria d'eleccions", ha sentenciat Budó a diverses preguntes dels periodistes, malgrat que Esquerra, soci d'executiu, reclama que es posin les urnes per decidir qui ha de "liderar" la reconstrucció econòmica.

"El Govern està centrat en l'emergència sanitària", ha manifestat la portaveu, diferenciant el cas del País Basc i Galícia: "Allà la legislatura s'acaba aquest any". D'altra banda, també ha mantingut que és prerrogativa del cap de l'executiu, Quim Torra, convocar-les i que serà ell qui decidirà si acorda o no la data amb els republicans (ERC demana consensuar-ho).

Budó ha comparegut hores abans que es produeixi la votació al Congrés dels Diputats sobre la pròrroga de l'estat d'alarma, en què l'executiu català reclama que se li retornin les competències per decidir sobre l'emergència sanitària.

Ara mateix hi ha converses tan d'ERC com de JxCat amb el PSOE, amb l'objectiu d'acostar posicions. Malgrat ser socis de Govern, ambdós grups negocien per separat amb la Moncloa i han posat condicions per canviar el sentit del vot i passar a l'abstenció o el vot afirmatiu. Coincideixen en demanar el retorn de competències, en reclamar que els ajuntament puguin fer servir el seu romanent per lluitar contra la pandèmia o un permís retribuït per aquells ciutadans amb altres persones a càrrec i que no puguin tornar a la feina encara.



Pel que fa a mesures econòmiques, destaca el decret aprovat en matèria d’habitatge. L’executiu obre una línia d’ajuts finalistes de fins a 14,5 milions d’euros, amb un import màxim mensual per a les famílies que ho sol·licitin. Segons ha explicat Budó, els requisits per accedir aquesta ajuda passen per demostrat que la unitat familiar s’ha vist perjudicada per l’emergència sanitària i ser titular d’un contracte de lloguer. Les ajudes mensuals varien en funció de la zona: en el cas de Barcelona arribarà fins a 750 euros mensuals, mentre que a les Terres de l’Ebre 350. Pel que fa a Girona i Tarragona l’ajut serà de 500 euros i a Lleida 400. Aquesta prestació, però, estarà limitada a aquelles famílies que en el mes anterior a la declaració de l’estat d’alarma