El govern espanyol diu que Madrid no passa de fase perquè no té l'atenció primària preparada

El ministeri de Sanitat va decidir ahir deixar Madrid en la fase 0 flexibilitzada perquè considera que a la comunitat li falta un pla de desenvolupament de detecció i seguiment dels casos, no té prou capacitat per fer els tests PCR i li manquen recursos humans que fan que no tingui l'atenció primària preparada per fer una detecció ràpida eficaç davant d'un possible rebrot del virus. Així es desprèn de l'informe al qual ha tingut accés el diari El País.

L'enfrontament amb el govern de Madrid és total. La president, Isabel Díaz Ayuso, ja va mostrar divendres la indignació de l'executiu autonòmic i aquest dissabte, abans que comparegués Pedro Sánchez, ha triat la seu de la Comunitat de Madrid, la Reial Casa de Correus, -i no el polèmic apartament de luxe on resideix i que havia fet servir fins ara en les seves compareixences telemàtiques- per insistir-hi. Ha acusat Sánchez d'"haver seguit criteris polítics i no tècnics a l'hora d'impedir a Madrid passar de fase". Motius polítics que, segons Ayuso, s'expliquen perquè "la ideologia del govern espanyol xoca amb el model de vida que han adoptat els madrilenys".

Ayuso ha exigit a Sánchez "transparència i claredat per saber quines persones estan prenent aquestes decisions, que no són tècniques i que arruïnaran el comerç de la comunitat i l'economia de les famílies". La presidenta madrilenya ha afirmat que el govern espanyol els té "segrestats, emmordassats" i ha assegurat que no hi ha cap país europeu que tingui la seva capital absolutament tancada. Per això demana al govern espanyol que detalli per què ha decidit "tancar el motor econòmic d'Espanya" i ha etzibat que "si s'arruïna Madrid, s'arruïna tota Espanya". Tot i aquest argumentari, la líder popular ha afirmat minuts després que "el més important en aquests moments és la salut i la vida", però s'ha preguntat "qui pal·liarà el desastre econòmic que està provocant aquesta crisi".

La presidenta madrilenya considera que el govern espanyol "està exercint un tractament discriminatori entre territoris". Per això, i per tractar de forma específica el cas de Madrid, Ayuso demana una reunió bilateral al govern espanyol que abordi de forma específica el cas de Madrid en la desescalada. I amenaça amb emprendre mesures legals, que no ha detallat en cap moment.

Preguntada sobre l'informe de Sanitat que exposa els motius de la decisió -que El País ha fet públic mentre es feia la roda de premsa-, Ayuso ha negat que la informació que conté sigui certa i ha assegurat que "el govern espanyol intenta fer veure que ells es preocupen més per la salut que la mateixa comunitat".

El cas de l'apartament de luxe "no interessa a ningú"

Encara hi ha moltes incògnites per resoldre sobre l'estada d'Ayuso a un apartament de luxe durant el confinament. En resposta als periodistes, ha afirmat aquest dissabte que vol saber què ha passat i per què ningú li ha donat cap explicació al fet que es pengés al portal de la transparència de la comunitat "un contracte que no existia i que s'havia manipulat". Ayuso diu que es tracta d'"un fet gravíssim, que és un delicte" i que, per tant, té l'obligació de saber què ha passat, perquè ningú li ha donat cap explicació i perquè s'ha malmès la seva imatge i la de l'empresari Kike Sarasola, el propietari de l'empresa Room Mate.

Tot i això, la presidenta madrilenya ha defensat que es tracta d'un hotel tancat al públic, que no fa preus per dia, i que els diners els paga ella cada mes de la seva butxaca. Sense ironia, Ayuso ha dit "que aquest tema no interessa a ningú" i ha matisat que l'únic que necessiten saber els madrilenys és si l'estada ha costat diners de l'erari públic i "això no ha estat així".