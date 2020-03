La Generalitat redueix a la meitat el canon de l'aigua fins a finals de maig

El coronavirus ha modificat el format de les reuniones del Consell Executiu, però no les ha aturat. Aquest dimarts el president Quim Torra i els consellers han fet la tradicional trobada del Govern, però per videoconferència i no presencialment -per evitar contagis- com es feien abans de que esclatés la crisi sanitària.

En la seva reunió d'avui, el Consell Exectiu ha aprovat un nou paquet de mesures econòmiques, entre elles, de l'àmbit tributari. Així, la Generalitat ha validar una reducció del 50% del canon de l'aigua per a tots les usuaris domèstics i també per a usuaria industrials i ramaders. La reducció s'aplicarà durant dos mesos: de l'1 d'abril al 31 de maig.

A més, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat que els empleats públics de la Generalitat que aquests dies estiguin confinats a casa seva però que no estiguin treballant podran apuntar-se a una bossa de treballadors públics voluntaris per ajudar en tasques administratives i tècniques especialment als departaments de Salut i Interior.

En concret, el Govern ha donat llum verda a la creació d'aquesta bossa de treballadors públics i ha avançat que facilitarà el teletreball a aquells funcionaris que tenen concedits permisos per deures inexcusables de caràcter públic però que davant d'aquesta crisi sanitària desitgin reforçar àrees com la sanitària, la de protecció civil i la seguretat ciutadana.

El Govern s'ha reunit amb unes dades d'infeccions sobre la taula que segueixen sense anar a millor. A Catalunya s'accelera el ritme de contagis i també creix la xifra de morts relacionades amb el virus. El departament de Salut va anunciar ahir la detecció de 1.939 positius nous de SARS-CoV-2, que eleven a 7.864 els contagis confirmats arreu del país. Fins al moment, un total de 339 persones han mort amb complicacions causades pel virus i un total de 658 tenen un pronòstic greu o requereixen atenció a les unitats de cures intensives (UCI).

18 detinguts

El conseller d'Interior, Miquel Buch, també ha actualitzat les dades pel que fa l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Ha anunciat que ja són 18 els detinguts per no respectar el confinament. També ha explicat que 44 policies han donat positiu per coronavirus i 1.432 estan aïllats.