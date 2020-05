Calvet: "No és estat d'alarma o caos, sinó buscar la cogovernança"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat en una entrevista al diari ARA amb Antoni Bassas que la dicotomia que planteja el govern espanyol en relació amb la pròrroga de l'estat d'alarma és "tramposa". "No és l'estat d'alarma o el caos, sinó buscar la cogovernança" amb les comunitats autònomes. El conseller, en la línia del que ja va dir ahir dilluns la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha reclamat el retorn de les competències i ha exigit al PSOE que decideixi què vol ser. "Ens hem trobat un govern que ens ha mostrat la seva pitjor cara, que busca la recentralització autoritària, no és una bona manera d'abordar l'estat d'emergència ni la recuperació", ha afirmat, a més d'instar el PSOE a triar entre "ser el de la LOAPA" o el de la "negociació" i el diàleg.

Segons Calvet, sense estat d'alarma es retornarien les competències a les autonomies i la Generalitat podria prendre mesures per limitar la circulació i també per a la recuperació econòmica en les fases del desconfinament. Preguntat sobre què passarà si cauen els decrets relacionats amb els ERTO o altres mesures lligades a l'estat d'alarma, el conseller de Territori ha assegurat que ho "resoldrien", tot i que no ha concretat com.

Abans de l'estat d'alarma, ha dit, la Generalitat ja va prendre mesures de limitació de la circulació (a la conca d'Òdena) i altres d'econòmiques. "Vam fer la resolució d'un terç d'ocupació màxima del transport públic, vam suspendre l'activitat presencial per a la funció pública o les classes escolars i universitàries", ha explicat. "Si no hi ha estat d'alarma recuperarem les competències i les desenvoluparem", ha afegit: "Ara hi ha una recentralització autoritària amb la qual no estem d'acord".

Calvet també s'ha referit a les qüestions més sectorials que afecten el seu departament, el de Territori i Sostenibilitat. Aquest dimarts el consell executiu s'ha reunit i ha aprovat la reactivació de les obres de la Generalitat, la qual cosa, ha dit el conseller, és clau per a la "recuperació econòmica". Es tracta d'obres com la de la carretera C-58, l'estació d'Ernest Lluch de la línia 5 i arranjaments en habitatges d'adquisició pública.

Pel que fa a la gestió econòmica –Calvet forma part de la comissió del Govern que ho abordarà–, el conseller ha dit que s'han de prendre mesures lligades a l'agenda verda. Ha posat d'exemple l'executiu francès, que ha rescatat Air France lligat a la reducció d'emissions. "Aquest és el camí", ha dit, sobre un exemple de mesures de "sostenibilitat". Segons Calvet, la sortida de la crisi s'ha d'encarar des del respecte al mediambient.

El conseller ha explicat que la crisi del coronavirus ha perudicat els números de les operadores del transport públic, per la reducció de la demanda que, des de mitjans de març, ha dit que s'ha reduït un 90%. Ha xifrat la pèrdua en 20 milions d'euros a la setmana. Alhora, la crisi del coronavirus ha alterat el calendari d'implementació de la T-Mobilitat, que es va posar en marxa al gener. No s'ha pogut, doncs, complir les primeres proves del traspàs del cartró tradicional al contactless i s'haurà d'ajornar la digitalització total més enllà del gener del 2021, ha admès.