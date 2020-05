ERC manté el 'no' a l'estat d'alarma després de nous contactes amb el PSOE

ERC negocia des de la setmana passada amb el PSOE la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, però ara com ara sense resultats. En les últimes hores s'ha produït un nou contacte entre els dos equips negociadors i els republicans es mantenen en el no. "Si el govern espanyol vol que canviem de posició s'hi haurà d'esforçar més i entendre que les nostres reivindicacions no són un capritx", ha resumit la secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta. Tot i això, les converses no estan trencades. Continuaran aquest mateix dilluns.

El partit d'Oriol Junqueras considera que el PSOE ha tingut un canvi d'actitud i ara, almenys, es presta a negociar, però els republicans es mantenen en el no perquè consideren que l'oferta dels socialistes és insuficient. Ara mateix estan a l'espera que el PSOE els presenti l'esborrany del decret llei per veure les condicions concretes de la cinquena pròrroga i decidir les esmenes que hi presentaran.

Esquerra va posar damunt la taula unes quantes condicions a canvi d'abstenir-se. En alguns temes estan pròxims a l'entesa i en uns altres no. En el capítol de desacords, els republicans lamenten que l'Estat es resisteixi a la possibilitat que la Generalitat tingui "l'última paraula" en les decisions sobre el desconfinament. "Catalunya no pot ser una gestoria. Tenim les competències i la capacitat per dirigir el desconfinament", ha resumit. També topen pel que fa a la demanda de noves mesures socials. Esquerra no veu garantit que el govern espanyol assumeixi noves despeses, com un permís retribuït per les famílies amb fills que no poden anar a l'escola perquè els centres estan tancats. Fonts republicanes coneixedores dels últims contactes que han tingut republicans i socialistes expliquen que ERC ha demanat al PSOE un estat d'alarma "flexible i light" i només per garantir una "mobilitat mínima".

On sembla ara per ara que hi ha més entesa és en dues altres qüestions. La primera, que es permeti que els ajuntaments puguin fer servir els superàvits pressupostaris que tenen per a finalitats socials. La segona, en donar un horitzó concret a la represa de les reunions de la taula del diàleg. "Hi ha el compromís que ben aviat es pugui reunir la taula de negociació", ha conclòs. Tot els elements fan pensar que ERC i el PSOE estan abocats a una negociació fins a l'últim minut. Sigui com sigui, el que ha quedat clar aquest dilluns és la voluntat de negociar dels republicans. "Hem negociat i continuarem negociant. És la funció de responsabilitat que ens pertoca", ha exposat Vilalta.

Cs, el soci alternatiu

ERC no és el soci exclusiu de Sánchez en aquests afers. Ja es va visualitzar en el debat de la quarta pròrroga de fa dues setmanes, quan el govern espanyol la va poder aprovar amb els vots de Ciutadans. El portaveu adjunt de Cs al Congrés, Edmundo Bal, ha instat aquest dilluns el PSOE a triar entre Cs i ERC. Els taronges també fixen les seves condicions. No volen la pròrroga d'un mes, sinó d'un període més limitat, i rebutgen "la taula de la vergonya" entre l'Estat i la Generalitat perquè " no salva vides ni llocs de treball". També ha posat l'obligatorietat de les mascaretes com a condició. "Pedro Sánchez està instal·lat en la indefinició permanent", ha criticat Bal, que ha demanat complir les mesures de confinament davant les protestes ciutadanes, tot i admetre que les entén.

"Les converses estan obertes però el president no concreta els terminis, i si compleix que no sigui indefinit ni de trenta dies ho debatrem sempre que no esculli ERC, que vol imposar la taula de diàleg", ha resumit. Bal, que ha assegurat que no tenen decidit si s'abstindran per "la inconcreció de Sánchez", ha deixat clar que la taula de diàleg és una línia vermella per votar en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma. "És una vergonya que amb gairebé 30.000 morts es parli de la taula de diàleg", ha sentenciat.

JxCat posa cinc condicions

Per la seva banda, JxCat també manté el rebuig a la pròrroga de l'estat d'alarma, tot i que s'obre a revisar el sentit del vot si el govern espanyol "rectifica" i torna les competències a la Generalitat. Ho ha dit el president del grup, Albert Batet, en una roda de premsa telemàtica. Ha assegurat que JxCat està obert al "diàleg", però que no hi donarà suport "a canvi de res".

651x366 La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, acompanyada del president del mateix grup parlamentari, Albert Batet durant una roda de premsa / QUIQUE GARCÍA / EFE La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, acompanyada del president del mateix grup parlamentari, Albert Batet durant una roda de premsa / QUIQUE GARCÍA / EFE

En aquest sentit, hi ha contactes entre la cap de files a Madrid, Laura Borràs, i el govern espanyol, a través de la vicepresidenta, Carmen Calvo. En aquestes "aproximacions", tal com les ha definit Batet, Borràs ha posat cinc condicions per aconseguir el seu vot: que es reconegui el president, Quim Torra, com a autoritat competent; que s'estableixi una prestació econòmica per als ciutadans que es fan càrrec de persones dependents i no poden tornar a treballar; una nova moratòria d'impostos aquest mes de maig; que es garanteixi el pagament d'ERTOs de l'Estat i que també es controli que les línies de crèdit ICO per a empreses i autònoms arribin als destinataris.

En relació amb un posicionament conjunt amb Esquerra, Batet ha assegurat que el Govern tindria "més força", però també ha tret ferro al fet que acabin votant diferent. "Ja ha passat", ha dit el president del grup parlamentari a Catalunya, recordant que en pròrrogues anteriors al Congrés JxCat s'hi havia oposat i Esquerra s'havia abstingut.