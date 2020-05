Budó manté que "no és el moment de cap convocatòria d'eleccions"

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha comparegut aquest dimarts el migdia després de la reunió del consell executiu amb dues qüestions planant en l'ambient: la pròrroga de l'estat d'alarma i la pressió per convocar eleccions a Catalunya. "No és el moment de cap convocatòria d'eleccions", ha sentenciat Budó a les preguntes dels periodistes, malgrat que Esquerra, soci d'executiu, reclama que es posin les urnes per decidir qui ha de "liderar" la reconstrucció econòmica.

"El Govern està centrat en l'emergència sanitària", ha manifestat la portaveu, i ha assegurat que un govern en funcions no hi podria fer front. Ha diferenciat la situació a Catalunya, on el mandat s'acaba el desembre del 2021, del cas del País Basc i Galícia: "Allà la legislatura s'acaba aquest any". D'altra banda, també ha mantingut que és prerrogativa del cap de l'executiu, Quim Torra, convocar-les i que serà ell qui decidirà si acorda o no la data amb els republicans (ERC demana consensuar-la).

Per fer front a la pandèmia, Budó ha assegurat que l'executiu necessita fins a 4.000 milions d'euros més dels que hi ha pressupostats als comptes del 2020, una transferència que espera que arribi de l'Estat. El govern de Pedro Sánchez ha anunciat un fons de 16.000 milions per a les comunitats autònomes, però encara no és clar quins criteris s'utilitzaran per repartir-lo ni quants tocaran a cada executiu. En aquest sentit, Budó ha dit que continuen les converses amb el govern espanyol i ha mantingut que no hi haurà retallades. "També esperem una flexibilització del dèficit", ha apuntat.

Sí que ha dit que el Govern treballa en una "repriorització" dins els departaments de les partides i en modificacions que no requeriran que els comptes tornin a passar pel Parlament. "Caldran canvis en els comptes, però serà un mecanisme intern de Govern. S'aprovaran al consell executiu i no cal que es tramitin al Parlament", ha precisat la portaveu, descartant així que les modificacions dels comptes es pactin amb altres forces polítiques i s'elaborin conjuntament al Parlament.

Retorn del "100%" de competències

Budó ha comparegut hores abans que es produeixi la votació al Congrés de Diputats sobre la pròrroga de l'estat d'alarma, demà dimecres, en què l'executiu català reclama que se li retornin les competències per decidir sobre l'emergència sanitària. La portaveu ha mantingut l'oposició a la pròrroga si no hi havia un retorn del "100%" de competències.

"Estem demanant que se'ns retornin les competències, poder prendre nosaltres les decisions oportunes, de quina manera hem d’anar desescalant i recuperar la situació de normalitat. Si no se'ns retornen totes les competències, des del govern no podem donar suport a aquesta mesura", ha sentenciat.

Quan Budó ha comparegut a migdia encara no havia transcendit l'acord dels socialistes amb Ciutadans, que susbtitueix la pròrroga d'un mes per quinze dies més d'estat d'alarma, tal com volia el partit d'Inés Arrimadas.

Fins ara hi havia converses del PSOE tant amb ERC com JxCat, amb l'objectiu d'acostar posicions. Malgrat ser socis de Govern, els dos grups negocien separadament amb la Moncloa i han posat condicions per canviar el sentit del vot i passar a l'abstenció o el vot afirmatiu. Coincideixen en demanar el retorn de competències, en reclamar que els ajuntaments puguin fer servir el seu romanent per lluitar contra la pandèmia o un permís retribuït per als ciutadans amb altres persones a càrrec i que no puguin tornar a la feina encara.

Budó ha tret importància a aquesta negociació separada i ha mostrat "respecte" per les decisions que prengui cada partit polític. Però també ha mostrat escepticisme respecte a la taula de diàleg (una de les exigències d'ERC en la negociació amb el PSOE) mentre duri la "recentralització" de competències a conseqüència de l'estat d'alarma. "[La situació] Ens ha allunya del diàleg i la resolució del conflicte", ha dit la portaveu, malgrat que ha assegurat que quan es reprengui el Govern de Catalunya "hi serà".



Pel que fa a mesures econòmiques, de la reunió del consell executiu destaca el decret aprovat pel Govern en matèria d’habitatge. El Govern ha obert una línia d’ajudes finalistes de fins a 14,5 milions d’euros, amb un import màxim mensual per a les famílies que ho sol·licitin. Segons ha explicat Budó, els requisits per accedir a aquesta ajuda passen per demostrar que la unitat familiar s’ha vist perjudicada per l’emergència sanitària i ser titular d’un contracte de lloguer. Les ajudes mensuals varien depenent de la zona: en el cas de Barcelona arribarà fins a 750 euros mensuals, mentre que a les Terres de l’Ebre serà de 350. A Girona i Tarragona, l’ajuda serà de 500 euros, i a Lleida de 400 euros. La prestació estarà limitada a aquelles famílies que el mes anterior a la declaració de l’estat d’alarma no hagin superat un nivell d'ingressos determinat.