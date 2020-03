El Govern ja està habilitant espais per poder-los convertir en UCIs "si cal"

Davant la previsió que el nombre d'infectats per coronavirus continuï creixent en els pròxims dies i que es pugui arribar a un col·lapse hospitalari, el Govern ja està habilitant "diferents espais" perquè es puguin convertir en UCIs "si cal". Així ho ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Budó també s'ha mostrat confiada que no s'hagi de triar entre quins pacients poden entrar a la unitat de cures intensives i quins no davant del risc de col·lapse de casos greus: "Esperem que no sigui així, perquè s'estan habilitant espais per poder-los convertir en UCIs, si cal".

Aquest divendres la Comunitat de Madrid, en coordinació amb el ministeri de Sanitat i amb l'exèrcit, ja va començar a habilitar la fira de Madrid per convertir-la en un macrohospital de campanya amb 5.500 llits, 500 dels quals seran d'UCI. A Barcelona ja s'han començat a preparar els primers hotels medicalitzats per si cal atendre pacients contagiats pel coronavirus i ahir l'Ajuntament de la capital catalana també va habilitar el recinte de la Fira de Barcelona per acollir persones sense llar.

La consellera de la Presidència també ha explicat que, a part de treballar per habilitar instal·lacions que puguin acollir pacients contagiats, també s'està fabricant material sanitari extra. Així, ha detallat que més de 30 empreses de Catalunya estan fabricant respiradors per atendre la demanda dels hospitals, que porten dies "amb molta gent i amb els professionals tensionats i cansats".

D'altra banda, Meritxell Budó també ha admès que el confinament inicial previst per a 14 dies és molt probable que s'allargui. "Tenim clar que no seran 14 dies perquè estem veient que necessitarem més temps", ha reconegut. En aquest sentit, ha assegurat que en una setmana estaran en condicions d'avaluar si, en funció de com evolucionin els casos detectats, se segueix "amb un confinament com ara o s'arriba a un confinament màxim". "Tindrem el resultat de les accions d'avui d'aquí 14 dies", ha afegit, ja que ara encara estan sortint nous casos de persones que es van contagiar abans de la declaració de l'estat d'alarma.