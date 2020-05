El PP acusa Sánchez de "negociar amb la salut" i de promoure la "ruïna econòmica" a l'Estat

"Quan s'aparquen els motius científics i s'opta per l'arbitrarietat, creix la sospita entre els espanyols que s'està negociant amb la seva salut per garantir la salut del govern". Aquesta i altres fórmules ha utilitzat el secretari general del PP, Teodoro García Egea, per carregar contra la gestió de Pedro Sánchez a dos dies del primer no dels populars a la pròrroga de l'estat d'alarma dimecres al Congrés. La direcció del partit conservador ha apujat el to i s'ha alineat amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana ja va considerar un "atac polític" la negativa per part del ministeri de Sanitat a permetre el pas a la fase 1 a la capital espanyola. Egea ha reclamat que s'aclareixin els noms dels experts que prenen les decisions, així com els criteris. "Fins que no ho faci, Espanya creurà que les seves decisions es basen en el seu profund odi a la Comunitat de Madrid i el seu sectarisme", ha subratllat.

El PP ha reunit aquest dilluns els tres grups parlamentaris –del Congrés, del Senat i del Parlament Europeu– i, segons ha explicat Egea, han avalat l'oposició a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma. Un cop instal·lat en aquesta posició, Pablo Casado ha incrementat els decibels en la baralla política. El seu número dos ha acusat el president espanyol de promoure la "ruïna econòmica" a l'Estat impedint el pas a la fase 1 de la Comunitat de Madrid, perquè "cada dia que passa amb l'economia tancada es destrueixen llocs de treball". Egea ha parlat de "lluita" entre l'executiu espanyol i el madrileny i ha subratllat el fet que Ayuso s'assabentés pels mitjans de l'informe tècnic que rebutjava procedir en la desescalada. A preguntes dels periodistes, al fer-se evident que Madrid sí que ha conegut les raons objectives del seu manteniment a la fase 0, ha canviat l'argument i ha anotat que és necessari conèixer els informes de totes les comunitats. "Madrid té les raons sobre la taula, però no sabem si hi ha criteri d'arbitrarietat respecte les altres comunitats. El govern espanyol ha de mostrar els informes de totes", ha reiterat.

Génova continua servint-se de la carta d'Ayuso per fer oposició al govern espanyol tot i la seva controvertida gestió, i ha resumit els "dos models" per frenar el coronavirus. "El d'Ayuso, de repartir mascaretes, i el del govern espanyol, de repartir insults", ha simplificat Egea. El secretari general dels populars ha acusat Sánchez de "no protegir" la salut dels espanyols i fins i tot s'ha preguntat si amb el seu rebuig a les manifestacions al carrer contra el govern espanyol està "culpant els ciutadans d'un possible rebrot". "Ja no només s'enfronta amb els barons del PP, sinó amb els ciutadans que es manifesten", li ha retret Egea, que ha fet equilibris per donar suport a aquestes protestes i alhora demanar que es compleixin les mesures de distanciament. Així, Egea ha subratllat que les protestes originades al barri de Salamanca i que s'han estès arreu de l'Estat no haurien de ser la principal "preocupació" de l'executiu, sinó les cues al barri d'Aluche de gent que no té menjar i les mobilitzacions "proetarres a Pamplona".

Declarar hàbils juliol i agost al Congrés i al Senat

En aquest context, el diputat murcià ha confirmat el vot en contra del seu partit a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, i ha insistit en l'alternativa de la legislació ordinària. Per al PP el problema no són les restriccions a la mobilitat, sinó l'instrument de l'estat d'alarma, que estableix un comandament únic i "no permet el control parlamentari". És per això que els conservadors aposten perquè el juliol i l'agost siguin hàbils al Congrés i al Senat, per tal d'evitar que Sánchez aconsegueixi l'aval a l'estat d'alarma i marxi de "vacances d'estiu". L'extensió de la pròrroga a un mes ha donat encara més motius al PP per votar no, i Egea ha celebrat que Cs es decanti per repensar el seu vot afirmatiu. "No donar suport a l'estat d'alarma és dir sí a Espanya", ha afirmat.

A més, Egea ha demanat al govern espanyol que elimini la quarantena obligatòria de 15 dies als turistes que arriben a Espanya. Com a mesura alternativa ha proposat que s'estableixin corredors sanitaris bilaterals amb els països que més turistes porten a l'estat espanyol. "Sánchez és una amenaça per al sector turístic", ha denunciat Egea.