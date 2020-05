El PP considera una "aberració jurídica i política" aixecar l'estat d'alarma per territoris

El president del PP, Pablo Casado, considera que l'opció que va plantejar el president espanyol, Pedro Sánchez, ahir als presidents autonòmics d'aixecar l'estat d'alarma per territoris a mesura que avanci la desescalada és una "aberració jurídica i política". Casado insisteix que per culminar tot el procés de desconfinament el que s'hauria de fer és aplicar la legislació ordinària –modificant les lleis de salut pública o de seguretat nacional, per exemple– i aixecar immediatament l'estat d'alarma a tot el territori espanyol.

Sánchez va comunicar aquest diumenge als representants autonòmics que alguns territoris sortirien de l'estat d'alarma en qüestió de "dies" i, de fet, cap dels presidents del PP va posar en dubte aquest plantejament. De tota manera, Casado creu que no és lògic que hi pugui haver "algunes comunitats autònomes dins i altres fora de l'estat d'alarma". "Hi ha una altra manera de fer aquesta desescalada", ha insistit Casado, que veu absolutament necessari "sortir de l'excepcionalitat constitucional".

D'aquesta manera, Casado ha avisat que, com ja va fer la setmana passada, el PP tornarà a votar en contra de l'estat d'alarma si el govern espanyol la torna a plantejar. "Aquest govern no té per què tenir una setmana més poders excepcionals que el treguin de l'ordenament jurídic", ha afirmat. En aquest punt, el líder popular s'ha queixat que Pedro Sánchez no l'hagi trucat en les últimes setmanes per informar-lo de les pròrrogues que demanaria al Congrés i l'ha qualificat de tenir una conducta "narcisista".

En la seva primera roda de premsa presencial des que ha començat la pandèmia, Casado també ha aprofitat per criticar la campanya de propaganda que el govern espanyol ha posat als mitjans de comunicació sota el lema "Sortim més forts". El dirigent conservador considera que és contradictòria, perquè contrasta amb les xifres de l'atur i les víctimes mortals pel covid-19, però també que és fer "propaganda a costa del contribuent" i que suposa una falta de respecte per les persones que han perdut algun familiar.

Esperona els 'barons' socialistes a plantar cara a Sánchez pel pacte amb Bildu

Una setmana després que el govern espanyol aconseguís tirar endavant la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma amb Ciutadans, el PNB i també l'abstenció d'EH Bildu, Casado ha continuat burxant en el pacte amb els abertzales. "És l'únic partit que ha d'estar en quarantena per arribar a acords d'estat", ha deixat anar el líder popular. Considera que no es pot "tolerar" que l'executiu espanyol pacti amb EH Bildu, un partit que, no s'ha cansat de repetir, "no ha condemnat els 800 assassinats d'ETA".

"No ens poden fer responsables de les seves aliances ideològicament sectàries", ha avisat, en referència a les paraules de la setmana passada de diferents membres del govern explicant que s'havien vist obligats a pactar amb EH Bildu per la negativa del PP i també d'ERC de donar suport a la cinquena pròrroga, tot i que els vots dels bascos no eren necessaris després de pactar amb Cs i PNB. "¿Volen que el seu govern depengui dels proetarres?", ha preguntat. En aquest sentit, ha esperonat els barons socialistes a plantar cara a Sánchez: "Demano una reflexió als votants i dirigents del PSOE".