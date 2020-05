Torrent proposa que els diputats renunciïn a l'increment de l'1,1% del sou previst als pressupostos del Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat a la reunió de la mesa d'aquest dimarts que els diputats renunciïn a l'increment de l'1,1% del sou previst als pressupostos de la cambra d'aquest 2020. Torrent té previst parlar durant la setmana amb els presidents dels grups parlamentaris per exposar-los la mesura. Segons Torrent, no s'haurien d'apujar els salaris dels diputats tenint en compte l'impacte social i econòmic que està tenint el coronavirus.

De fet, Torrent ja es va oposar a l'increment de l'1,75% que recollia la primera proposta de pressupostos –que no va acabar prosperant per la negativa del ple–, perquè era partidari d'una congelació dels sous. Finalment, en una proposta de consens es va acabar aprovant un augment de l'1,1%. El primer partit que ha secundat la iniciativa, com era de preveure, ha estat ERC.

Els republicans han emès un comunicat on rebutgen un augment de la retribució salarial, que s'hauria d'aplicar a la propera nòmina –en plena crisi per la pandèmia del covid-19–, i proposen mantenir els salaris congelats. Durant les primeres negociacions pels pressupostos de la cambra al gener, ERC ja es va oposar a la proposta d'increment, que considera "absolutament inaplicable". Els republicans defensen que, "per responsabilitat i respecte a la ciutadania en una situació com l'actual, és necessari renunciar-hi". Així mateix, han emplaçat la resta de formacions a sumar-s'hi, tenint en compte també que els grups ja van acordar donar un 25% del sou a entitats vinculades a la lluita contra els efectes del covid-19.

D'altra banda, fonts de la mesa han explicat que ja s'ha fet efectiva la transferència de 2.014.232,08 euros que el Parlament ha donat a la lluita contra el coronavirus. L'import correspon a una part del romanent del pressupost del 2019 i s'ha fet l'ingrés al Tresor de la Generalitat. La mesa va aprovar el 20 d'abril fer el donatiu i el 28 d'abril es va acordar destinar aquests més de 2 milions a centres de recerca públics, atenció primària, hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) d'arreu del territori i a consorcis sanitaris totalment públics.