Torra anuncia que el Procicat aprovarà avui l'ús obligatori de les mascaretes a tot Catalunya

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

Si un assumpte ha monopolitzat aquest dimecres la sessió de control al Parlament ha estat la gestió de la pandèmia per part del Govern de la Generalitat. Després del debat mogràfic d'ahir a la cambra sobre la gestió de les residències, en què el conseller de Treball, Chakir El-Homrani, va admetre que havia d'haver prohibit les visites a les residències una setmana abans, els grups de l'oposició han carregat obertament contra el president pel cofinament perimetral a Lleida -asseguren que es va fer tard- i per la manca de mesures de protecció dels temporers i el seguiment de contactes dels diagnosticats per covid-19. "Estem fent tota la feina que hem de fer de rastreig i de mesures de protecció", ha contestat Torra, fent oficial una mesura "important" de cara a la prevenció: "Avui el Procicat aprovarà l'ús obligatori de les mascaretes a tot Catalunya". També ha afegit que si els experts aconsellen en algun moment fer confinament domiciliari, es farà. "En cada moment prendrem les decisions que ens demanin els experts", ha conclòs.

Aquesta és una mesura que la consellera de Salut, Alba Vergés, ja va anunciar que s'estava estudiant en el si de l'executiu i que aquest dimecres ho ha confirmat el mateix president. Segons ha dit Torra, la mesura s'avalarà per l'òrgan que gestiona les emergències a Catalunya i entrarà en vigor a partir de demà. Fins ara, l'ús de mascaretes ja era obligatori sempre i quan no es pogués mantenir la distància de seguretat. Ara s'elimina aquest darrer afegit i la mascareta passa a ser obligatòria en tot moment. Ahir Vergés va dir que només hi hauria excepcions a l'hora de fer esport o anar a la platja.

També ha sortit en defensa de la pagesia i dels temporers, assegurant que "s'estan criminalitzant". "Jo estic al costat de la pagesia", ha insistit diverses vegades, tot i que ha admès que la situació "és complexa" arran de l'arribada d'un col·lectiu gran de gent que "té tot el dret" a venir a treballar. Així, ha reclamat a l'Estat la "regularització" de tots els temporers. "Ara necessitem màxima protecció als treballadors. Se'ls ha de compensar si han de fer el confinament a casa i també s'ha d'ajudar als empresaris", ha acabat el president.

De fet, Torra s'ha escudat en Madrid per defensar-se de les crítiques, la qual cosa encara ha generat més tensió amb l'oposició. "La culpa és de Madrid, per això volem ser independentistes", ha dit el president, carregant contra la Moncloa per no haver reflectit encara, per exemple, totes les defuncions que hi ha hagut a les residències espanyoles. "Algun dia sortirà que a Espanya hi ha el doble de morts", ha resumit.

Les explicacions, però, no han estat suficients. Tant la diputada de la CUP Natàlia Sànchez com la cap de files dels comuns, Jèssica Albiach, i el líder del PSC, Miquel Iceta, han criticat contra el Govern per la situació que es viu a Lleida. Consideren que el Govern no ha pres les mesures per protegir els treballadors de la fruita ni s'han tingut en compte els efectes que podia tenir en plena pandèmia. "Hem vist poca anticipació", ha dit la cupaire Sànchez, interpel·lant al Govern sobre el que s'ha fet malament per no "prevenir" la situació. "Vostès confinen els veïns, però no l'explotació laboral. Els treballadors necessiten unes condicions de treball dignes", ha sentenciat Natàlia Sànchez, acusant l'executiu de "negligir" i no assumir la seva responsabilitat.

Jèssica Albiach, dels comuns, també ha criticat les empreses de recollida de la fruita i la "manca de mesures de salubritat" dels treballadors: "El seu Govern només han fet protocols de recomanació. Tampoc sabem com s'està fent el rastreig de contactes", ha reblat la líder dels comuns, a més de posar de manifest que el rastreig de contactes l'està fent una filial de Ferrovial el contacte amb la qual el mateix departament de Salut està estudiant revertir. La líder dels comuns a la cambra li ha retret que l'únic que ha fet fins ara és "centrifugar les seves responsabilitats" en lloc d'assumir-les. També ha demanat que la Generalitat impulsi "inspeccions laborals" a les empreses per mirar si es compleixen les mesures de seguretat i prevenció sanitària.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha manifestat la seva "preocupació" en relació al rebrot a Lleida i ha considerat que el Govern ha anat tard a prendre decisions. "Que altres hagin anat tard en altres moments no és excusa", ha dit el socialista, en relació a l'argument de la Generalitat que l'Estat també va decretar massa tard el confinament. "No intentin derivar les responsabilitats amb altres", ha conclòs Iceta, assegurant que té dubtes sobre les dades a Lleida i la capacitat de rastrejar els contagis. "La culpa és de Madrid que vostès no sàpiguen què passa a les residències? Si no han nomenat des del maig el secretari general de Salut Pública?", ha reblat.

Pel que fa Ciutadans, el portaveu taronja, Carlos Carrizosa, ha acusat el Govern d'excusar-se també amb Madrid per no complir els compromisos de reconstrucció econòmica. Davant la petició del president de obtenir 30.000 milions d'euros per fer front a la crisi del coronavirus -Torra ha assegurat que la Generalitat no té diners com a conseqüència del dèficit fiscal i el "deute històric-, Carrizosa li ha reclamat que no destini "ni un sol euro" en el Procés i gestioni "amb moderació" la pandèmia.

El PP i el PSC demanen la dimissió de la consellera Vergés

Amb el Segrià confinat perimetralment, aquest dimecres PP i PSC han reprovat de dalt a baix la gestió de la conselleria de Salut de la pandèmia del covid-19 des de l'hemicicle del Parlament. De fet, el líder del PP, Alejandro Fernández, ha estat taxatiu i li ha demanat a la titular del departament, Alba Vergés, que dimiteixi per la seva "incompetència". La diputada del PSC Assumpta Escarp, per la seva banda, li ha exigit que es plantegi si és "la millor persona per encapçalar aquest departament" i li ha demanat que assumeixi la seva "responsabilitat individual" davant les últimes decisions preses per part del departament per frenar el brot del Segrià. Vergés, però, ha defensat la seva actuació i ha demanat no fer "demagògia" en aquesta qüestió.

Alejandro Fernández ha acusat Vergés d'haver "amagat informació" a la ciutadania quan divendres passat va assegurar que no hi havia motius per confinar la comarca del Segrià i hores més tard el Govern decidís fer-ho. "Ningú no li ha explicat que en les societat democràtiques no s'amaga informació a la ciutadania?", li ha preguntat el diputat popular, que ha assegurat que Vergés és "incapaç de gestionar i informar a la vegada" d'una pandèmia d'aquestes característiques. "Malgrat la incertesa, el Govern s'ha intentat anticipar a totes les decisions", ha contestat Vergés.

D'altra banda, Assumpta Escarp li ha retret a la consellera de Salut que al Segrià s'hagi arribat a una transmissió comunitària i que el departament hagi mostrat la seva "incapacitat pel rastreig de contactes". Vergés, però, ha assegurat que negat que no funcioni el sistema de rastreig de contactes i ha recordat que s'han posat a disposició tots els espais d'aïllament corresponents i també el sistema per seguir els contactes de persones que han donat positiu.

Cs carrega contra el tercer grau dels presos polítics

Una de les primeres preguntes que ha hagut de respondre el Govern aquest matí ha estat sobre el tercer grau que les juntes de tractament van concedir als presos polítics la setmana passada. La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha acusat la consellera de Justícia, Ester Capella, de concedir "privilegis" als líders independentistes. "El nacionalisme té un problema i es diu igualtat", ha etzibat Roldán, que ha assegurat que la conselleria actua amb "arbitrarietat" en el tractament dels presos i ha considerat que n'hi ha "de primera i de segona". Capella, però, s'ha defensat assegurant que Ciutadans "assenyala" els funcionaris de presons per les decisions que prenen i ha reiterat que totes les decisions que es prenen "són tècniques". "Les juntes de tractament han proposat un tercer grau basant-se amb criteris tècnics", ha afirmat Capella, que ha lamentat que el partit taronja no es queixi de les "amenaces" del Tribunal Suprem als funcionaris de les juntes de tractament, en referència al whatsapp enviat des de l'alt tribunal sobre el tercer grau als presos.

D'altra banda, Ciutadans ha tornat a burxar en les paraules de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, de fa uns dies en què afirmava que a TV3 hi sentia parlar massa castellà arran de l'emissió de la sèrie 'Drama'. La diputada del partit taronja Sònia Sierra ha considerat que l'afirmació de Vilallonga referma la tesi que TV3 "està al servei de l'independentisme" i li ha preguntat a la consellera si creu que al Parlament també s'hi parla massa castellà. "Sí, trobo que s'hi parla massa castellà en aquesta cambra", ha respòs la consellera de Cultura, que ha defensat que la "llengua pròpia" de Catalunya és el català. Vilallonga ha justificat les seves paraules sobre TV3 explicant que la llei de la Corporació estableix que una de les tasques de la televisió pública és promocionar el català.