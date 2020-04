Meritxell Budó: "Si els nous Pactes de la Moncloa han de servir per recentralitzar, no hi serem"

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, no ha confirmat la presència de Quim Torra a les reunions proposades pel govern de Pedro Sánchez per reeditar uns "nous Pactes de la Moncloa". Aquesta setmana Sánchez va anunciar que començarà a fer reunions amb partits, agents socials i administracions autonòmiques per "impulsar uns nous Pactes de la Moncloa". "Hem de fer front a la guerra i a la postguerra", va afirmar després de les crítiques rebudes per diferents presidents autonòmics, tant de Catalunya i el País Basc com de zones presidides pel PP.

"No ens han explicat per a què volen els Pactes de la Moncloa. Si aquestes reunions han de servir per recentralitzar, nosaltres no hi serem. Si es tracta d'afrontar la crisi del covid-19 i com afrontar el futur, hi serem", ha deixat clar Budó, molt crítica amb la gestió del govern de Madrid. "En paral·lel a decretar l'estat d'alarma, el govern de l'estat espanyol s'ha dedicat a recentralitzar i treure a les autonomies les seves competències" ha raonat Budó, deixant clar que sospita que aquests pactes no poden anar "més enllà d'un altre intent de recentralització. El Govern està per l'autodeterminació i això per a nosaltres és incoherent amb un pacte que serveixi per reforçar a l'Estat", ha defensat.

Budó ha recordat que els primers Pactes de la Moncloa van "arribar en un moment concret de la història diferent". De fet, mirant el passat, la consellera ha admès que ara no es pot defensar "fer retallades al sistema sanitari, s'ha de defensar el sistema".

"Al govern no se'ns ha consultat l'aixecament del confinament, no hi ha ni consulta ni consens", s'ha queixat Budó sobre l'aixecament de mesures de confinament que entra en vigor aquesta setmana. "No estem en el moment de tornar a la feina. Davant d'aquesta irresponsabilitat, prenem mesures per protegir al màxim la salut dels treballadors", s'ha queixat. El govern de la Generalitat ha tancat un protocol de recomanacions per tornar a la feina que inclou anar amb mascareta tant a la feina com al transport públic. "A partir del dia 20 es repartiran més de 14 milions de mascaretes a les farmàcies, amb la targeta sanitària. La primera entrega serà d'1,5 milions", ha afegit.