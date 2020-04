Un ple de baixa temperatura

Acostumat com està el país a la imatge de l'hemicicle del Parlament mig buit –la fotografia es va fer habitual durant els dies àlgids del Procés, quan l'oposició va abandonar sovint el ple en protesta per les vulneracions dels seus drets que, entenien, feia la majoria independentista–, la cosa més destacada de la sessió atípica d'aquest divendres han sigut els guants de làtex, les mascaretes i el Juan, el treballador de la cambra que després de cada intervenció desinfectava el faristol.

651x366 El Juan, un treballador del Parlament, netejant els micròfons abans del ple / PARLAMENT El Juan, un treballador del Parlament, netejant els micròfons abans del ple / PARLAMENT

Ho fa tan bé, que l'hemicicle deu ser un espai blindat al virus, perquè quan es creua la porta de l'edifici, totes les mascaretes dels diputats deixen de ser necessàries. El problema passa a ser on poden deixar-les. El president Quim Torra opta per col·locar-la sobre l'escó del costat –habitualment el seient de Pere Aragonès–, Jéssica Albiach la penja del micròfon de l'escó i Eduard Pujol s'inventa durant una estona la mascareta-pitet penjant-la només d'una orella i arrepenjada al pit.

El Juan ho ha netejat tot tant que, lluny del fangar habitual de les sessions de control, el debat d'avui és plàcid, amable, amb tothom estenent ponts per buscar una sortida a la crisi del covid-19. Ho fa el primer secrectari del PSC, Miquel Iceta, convidant Torra a crear el seu propi pacte per a la reconstrucció. S'hi suma el president recollint el guant i ampliant la taula de diàleg no només als partits, sinó també als agents socials i econòmics i a tot el "talent" del país.

I ho remata Lorena Roldán, que per primera vegada en la legislatura estén la mà al Govern per crear un fòrum al Parlament per debatre les solucions a la crisi del coronavirus. Torra li agraeix el to, però se la mira sorprès: si no fos impossible, perquè abans d'entrar al ple li han fet un control a cop de termòmetre-pistola que ho ha descartat, podria pensar que té febre. Aquest és, forçosament, un ple de baixa temperatura.

651x366 L'hemicicle pràcticament buit abans de començar el ple / Parlament L'hemicicle pràcticament buit abans de començar el ple / Parlament

El que no desapareix, tot i la desinfecció de l'hemicicle, són els retrets entre socis de Govern. Comença Torra per la negativa del Parlament –presidit per Roger Torrent– a fer un ple telemàtic i s'hi torna, des d'ERC, Sergi Sabrià. Una anècdota en un ple –el primer en 40 dies– que serà llarg i s'acabarà de nit per aprovar els pressupostos. Sort que els diputats gaudeixen d'un elaborat sistema de rotació. Per no superar la xifra de 21 parlamentaris dins l'hemicicle, quan un ha d'entrar per intervenir-hi un altre en surt.

Així, quan entra Meritxell Budó en surt Alba Vergés, i quan entra Albiach en marxa Marta Ribas. Un constant anar i venir que fa pensar en els diputats fent estiraments mentre esperen el torn al passadís del costat de l'hemicicle. Escalfa, que ja surts.