La CUP demana al Govern que faci efectiva la República en un termini màxim de 9 mesos

La CUP vol que el Govern faci efectiva la República en un termini màxim de 9 mesos i espera que Quim Torra s'hi comprometi públicament en la conferència política que el president de la Generalitat pronunciarà dimarts que ve, 4 de setembre.

En una entrevista aquest dimecres a 'El Periódico', el diputat cupaire Carles Riera demana a JxCat i a ERC que "tornin a la via unilateral i a la desobediència" i insta Torra a donar per tancat el diàleg amb el govern espanyol: "No hem vist que el Govern hagi fet, més enllà de declaracions i símbols, cap actuació concreta que indiqui una ruptura amb l'Estat", subratlla el cupaire.

Pressupostos

Riera també avisa el Govern que la CUP no avalarà els pressupostos a canvi de res: "En la passada legislatura ens van forçar amb el referèndum i va ser una falsedat". "No tornarem a caure en el mateix parany. Per a la República no cal un pressupost autonòmic", conclou.