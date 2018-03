CUP: quatre decisions clau en dues legislatures

El no a Mas

Després del 27-S els deu diputats de la CUP eren claus per garantir la investidura d’Artur Mas. Els cupaires van convocar una assemblea nacional extraordinària el 27 de desembre a Sabadell que va acabar en empat. Per desencallar aquesta situació, una setmana després la CUP va convocar un consell polític que va acordar no investir Artur Mas, una decisió que va dividir el partit. Mas va fer un pas al costat que va portar a investir Carles Puigdemont.

Rebuig als pressupostos

Tot i l’aval dels cupaires a Puigdemont, els programes de JxSí i la CUP van topar el juny del 2016 amb el debat de pressupostos. El 8 de juny el consell polític va acordar per només tres vots de diferència rebutjar els comptes proposats per JxSí. Era la primera vegada que no s’aprovaven uns pressupostos portats al ple del Parlament. Amb tot, la CUP no va donar per acabada la legislatura i Carles Puigdemont va oferir-los una qüestió de confiança al setembre.

Confiança a Puigdemont

Puigdemont va rebre la confiança de la CUP el 29 de setembre del 2016, després del cop de porta als comptes del juny. El consell polític va donar llum verda a la qüestió de confiança quatre dies abans del ple. Els cupaires van avalar l’“o referèndum o referèndum” de Puigdemont, però van exigir fer-lo abans de l’estiu del 2017. Al gener la CUP va avalar finalment els pressupostos, però els va vincular a fer el referèndum i el procés constituent.

El bloqueig es manté

Després de la renúncia de Carles Puigdemont, el consell polític del 3 de març va acordar abstenir-se en la investidura de Jordi Sànchez. Els cupaires van considerar que el programa de govern negociat entre JxCat i ERC era “autonomista” i no garantia construir la República. Amb la convocatòria exprés de la investidura de Jordi Turull, la CUP va reunir el seu consell polític dues hores abans del ple i va decidir mantenir les seves quatre abstencions.