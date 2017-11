Un miler d'acadèmics europeus i americans demanen l'alliberament dels "presos polítics"

Prop d'un miler d'acadèmics dels Estats Units i Europa han demanat l'alliberament dels "presos polítics d'Espanya". Aquests professors i investigadors d'universitats han signat un manifest, fet públic a la web Democracy.cat, on també reclamen unes "eleccions imparcials" de cara al 21 de desembre. El manifest porta per títol 'Petició per a l’alliberament dels presos polítics d’Espanya i per a unes eleccions imparcials a Catalunya el 21 de desembre', una demanda que dirigeixen al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres; al president del Consell Europeu, Donald Tusk, i al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.

El document comença explicant que després del referèndum i la declaració d’independència el govern espanyol va dissoldre el Parlament; va deposar el govern català; va arrestar vuit membres del gabinet, inclòs el vicepresident, i ha intentat extradir el president, Carles Puigdemont, i els quatre ministres restants, que actualment són a Bèlgica "en un esforç per garantir un procés judicial just".

Els signants consideren que la comparació feta per la fiscalia espanyola entre el referèndum sobre la independència amb un “cop d’estat armat” revela la posició "immobilista" d’Espanya. També denuncien una persecució política que no s'havia produït des del franquisme. "L’apel·lació del govern espanyol a l’estat de dret no pot dissimular una persecució política d’una extensió i intensitat que no es veien des de la dictadura franquista", afirmen.

A més, reiteren que tot això ha continuat després del referèndum, i que s'ha ampliat la persecució judicial als funcionaris, alcaldes, mestres, periodistes i "cap a tota persona que expressa pacíficament les seves opinions exercint el dret democràtic de tot ciutadà", segons apunten.

Els acadèmics argumenten que el president espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat "eleccions anticipades" a Catalunya el 21 de desembre, mentre que destacats membres del seu govern i del Senat "han declarat simultàniament la seva intenció d’ignorar qualsevol victòria dels partits independentistes". "Fins i tot sense l’empresonament de destacats líders polítics i possibles candidats, el maltractament que han patit sota custòdia i la violència persistent contra els periodistes i els ciutadans no estan creant un clima en què es puguin celebrar eleccions justes i lliures", segons destaquen.

Els professors i investigadors diuen que els catalans insisteixen en una solució democràtica a aquest conflicte i que estan disposats a tornar a decidir sobre aquest assumpte a través de les urnes. No obstant això, els sotasignants consideren que "per tal que aquestes eleccions siguin un àrbitre honest, cal que es compleixin determinades condicions" i per això fan una llista de peticions dirigides al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres; al president del Consell Europeu, Donald Tusk, i al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en què demanen que "deixin de condonar la conducta antidemocràtica d’Espanya, incloent-hi el seu ús indegut dels tribunals, la seva presa de possessió de les institucions governamentals catalanes, la seva violència policíaca i la seva indiferència davant dels més de cent incidents de violència d’extrema dreta que hi ha hagut després de cada marxa unionista".

Així mateix, reclamen a aquestes autoritats que garanteixin els drets civils i polítics dels catalans com a ciutadans europeus, inclosa la llibertat de reunió i d’expressió política, "que actualment estan sent violats amb impunitat per l’Estat", i que demanin a Espanya l’alliberament dels deu "presos polítics" que van tenir un judici exprés i custòdia preventiva a la presó, cosa que va suposar "una violació de la democràcia Europea, amb la conseqüència que la seva participació a les eleccions no es podrà complir de manera justa des de la presó".

En una altra petició, els signants reclamen als dirigents de les Nacions Unides, el Consell Europeu i la Comissió Europea que garanteixin que "no es prohibirà a ningú ni a cap partit polític participar a les eleccions de Catalunya, i que Espanya no dictarà quins programes electorals són acceptables"; també demanen que es proporcionin observadors internacionals acreditats "que garanteixin que les eleccions imposades el 21 de desembre a Catalunya es puguin dur a terme de manera justa i honesta".

Els acadèmic conclouen que "l’única solució pacífica del conflicte entre Espanya i Catalunya és democràtica". "És hora que les comunitats europees i internacionals afirmin la seva influència insistint que els ciutadans catalans tinguin la possibilitat d’expressar la seva opinió sobre el futur del seu país de manera lliure i democràtica sense por de les represàlies als tribunals, per part de la policia o de militants d’extrema dreta", sentencien.