Les dades falses del debat de TV3

Els candidats acostumen a inflar dades o pequen d’inexactituds per presentar les seves propostes com a veritats absolutes. Els espectadors del debat d’ahir a TV3 no es van lliurar d’escoltar-ne.

Escolarització en castellà

No és cert que els alumnes no s’escolaritzin en castellà

No és cert que Catalunya sigui “l’únic país del món on no es pot escolaritzar els alumnes en castellà”, com va dir la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. De fet, a l’educació primària, els alumnes compleixen fins a 1.085 hores en total de les dues llengües: 420 per a cadascuna i, les restants, es treballen de forma compartida.

Ni un minut al referèndum

Pablo Iglesias sí que va parlar de l’autodeterminació al debat

El número 2 d’ERC, Gabriel Rufián, va afirmar que Pablo Iglesias no va dedicar ni un minut en el debat a Atresmedia a plantejar un referèndum per a Catalunya. No és cert, perquè Iglesias va dir que defensarien una consulta per a Catalunya en què apostarien perquè continués dins d’Espanya. Jaume Asens va insistir ahir en aquesta idea a través d’una reforma de la llei dels referèndums.

Programa sense consulta

El programa de JxSí preveia una DUI però no pas un referèndum

La número 2 de JxCat, Laura Borràs, per la seva banda, va assegurar que Junts pel Sí es va presentar a les eleccions del 27 de setembre amb un programa electoral, sense impugnacions, que incloïa el referèndum d’autodeterminació i una DUI. Tanmateix, en aquell document no hi apareixia el referèndum, sinó la proclamació de la independència amb l’aprovació de la llei de transitorietat jurídica i la llei de procés constituent.

Sentència abans d’hora

Rufián critica que es doni per feta la sentència però ell ja ho ha fet

El número 2 d’ERC, Gabriel Rufián, es va mostrar indignat que s’estigués parlant d’indults als presos polítics: “Els doneu per sentenciats quan estan en presó preventiva”. El mateix Rufián ha afirmat en diverses ocasions des que els líders independentistes van ser empresonats que la “sentència ja està escrita”, una de les últimes vegades en una entrevista a Europa Press el 7 d’abril passat.

El Corredor Mediterrani

No és cert que l’independentisme vetés la part andalusa

Álvarez de Toledo va assegurar que l’independentisme va vetar el Corredor Mediterrani a partir de València. És fals. L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, ja advocava l’any 2011 per un suport inequívoc al corredor. De fet, va fer d’amfitrió en un acte celebrat al Palau de la Generalitat amb els presidents valencià i murcià, Alberto Fabra i Ramón Luis Valcárcel. L’únic punt del dia era la defensa del Corredor Mediterrani.

Autodeterminació i ONU

El dret a l’autodeterminació no és dins la carta de drets humans

No és cert que la Declaració Universal dels Drets Humans inclogui el dret a l’autodeterminació, com va dir Laura Borràs. Aquest dret sí que està recollit, en canvi, a la Carta de les Nacions Unides i al Pacte de Drets Civils i Polítics de l’ONU.

El PSOE no ha revaloritzat les pensions

Es va aprofitar dels pressupostos del PP

Meritxell Batet, igual que Pedro Sánchez en el debat estatal, va afirmar que el PSOE havia revaloritzat les pensions al IPC, malgrat que aquesta és una mesura que ja va aprovar l'executiu del PP abans de la moció de censura. Sánchez només va prorrogar els comptes.

No van marxar 5.400 empreses catalanes en un mes



Els registradors de la propietat parlen de 4.422 en gairebé un any



Álvarez de Toledo (PP) va afirmar que van marxar 5.400 empreses en un mes, una xifra falsa. No hi ha una xifra oficial exacta que quantifiqui les empreses que van marxar de Catalunya durant l'últim trimestre del 2017. Ara bé, fonts del Col·legi de Registradors de la Propietat afirmen que van comptabilitzar 4.422 empreses que van abandonar el territori català de l’octubre del 2017 fins al juny del 2018, és a dir, més d'un mes.

La competència per convocar referèndums només és de l'Estat



L'article 92 no preveu possibilitat de transferir-la a les autonomies



El director de TV3, Vicent Sanchís, no va ser aliè a les dades falses. Va començar el debat recordant als caps de llista el que havien dit o bé ells o bé els seus predecessors. En el torn d’En Comú Podem, Sanchís va recordar a Jaume Asens que fa tres anys plantejaven un referèndum d’autodeterminació convocat en base a l’article 92 de la Constitució. "L’article 92 permet la cessió de competències per fer referèndums", va apuntar. L’article 92 de la Constitució regula els referèndums, però en cap cas preveu la cessió d’aquestes competències a les comunitats autònomes. El 92.2 deixa clar que "el referèndum serà convocat pel rei, a proposta del president del govern, prèviament autoritzat pel Congrés dels Diputats" i, de fet, en les sentències contra la llei del referèndum i contra la llei de consultes del tripartit, el Tribunal Constitucional ha subratllat que la competència no es pot transferir.