La sala d'apel·lacions del Suprem dona 5 dies a totes les parts per pronunciar-se sobre el recurs de Sànchez

El recurs de la defensa de Jordi Sànchez en contra de la decisió de Pablo Llarena de no deixar-lo en llibertat per assistir al ple d'investidura ja és a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem. Ara aquesta instància ha donat cinc dies a totes les parts -defenses, fiscalia, l'acusació popular representada per Vox i advocacia de l'Estat- perquè es pronunciïn sobre si s'ha de revisar la decisió de Llarena o no. El límit acabarà diumenge, però a diferència del jutge Llarena, en aquest cas els tres magistrats de la sala d'apel·lacions s'han de reunir per prendre una decisió. Fonts del Suprem assenyalen que la resolució sobre el recurs va per llarg ja que en cap cas hi ha una data clara.

El president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar el ple d'investidura després de conèixer la decisió de Llarena. Ara els magistrats Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde seran els encarregats de pronunciar-se en última instància dins del Suprem per esgotar totes les opcions dins d'aquest tribunal, com ja ha avançat la defensa de Sànchez, abans d'anar al Tribunal Constitucional. Aquest camí ja l'ha fet el vicepresident Oriol Junqueras. La mateixa sala d'apel·lacions va resoldre a principis de febrer que el líder d'ERC no podia sortir de la presó esgrimint risc de reiteració delictiva, igual que ja havia fet Llarena.

Sànchez va demanar la recusació del magistrat Francisco Monterde a principis de febrer per una sèrie de tuits a través de l'associació que presideix, l'Associació Professional de la Magistratura (APM), on titllava de "groguistes" els que defensen l'alliberament dels presos. En una de les piulades, l'APM mostrava una imatge de Carles Puigdemont i Junqueras amb el titular "Manual de cop posar en escac l'Estat". El Suprem va rebutjar la recusació. Sobre la taula ja té un altre recurs d'apel·lació que van presentar Junqueras i Sànchez quan Llarena els va prohibir anar a votar la investidura de Carles Puigdemont al·legant la seva "incapacitat permanent".