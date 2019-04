El debat electoral a RTVE en 10 frases

En el primer debat electoral amb els quatre principals candidats a les eleccions generals del 28 d'abril, els caps de llista de PP, PSOE, Podem i Ciutadans han centrat gran part del seu discurs en la qüestió catalana. Com era previsibe, els partits de la dreta han atacat el PSOE per haver pactat la moció de censura que va portar Pedro Sánchez a la Moncloa amb els partits sobiranistes catalans.

1. Pedro Sánchez (PSOE): "La moció de censura va ser per la corrrupció del PP, no per una altra cosa. L’independentisme i les dretes saben que la independència no es produirà. Saben que el problema a Catalunya no és la independència. És la convivència".

2. Pablo Casado (PP): "Vostè, per quedar-se a la Moncloa, pacta amb qui sigui. Ara bé, el que és absolutament inadmissible és que per primera vegada en la història d’Espanya, vostè pacta amb aquells que volen trencar-la, que són els proetarres de Bildu i aquells que han dit que volen la solució eslovena: la guerra civil entre espanyols".

3. Albert Rivera (Ciutadans): "Com es pot vostè asseure's amb un senyor que ens diu bèsties tarades? El senyor Sánchez deia que era el Le Pen de la política espanyola,. Ara es Obama el senyor Torra o què? És el mateix: és un nazi, és un totalitari perquè no respecta la democràcia".

4. Pablo Iglesias (Unides Podem): "Clar que Espanya és plurinacional. Si fins i tot la Constitució espanyola parla de territoris als quals denomina nacionalitats. És evident que és així. I crec que la convivència no es pot recuperar amb agressivitat. Cal una mica de diàleg, una mica d’empatia i uns quants insults i crits menys”.

5. Pedro Sánchez (PSOE): "Ho repeteixo avui aquí davant de tots els espanyols: no hi haurà amb un govern socialista un referèndum d’independència. Ni la independència, ni es permtrà el trencament de la Constitució espanyola".

6. Pablo Casado (PP): "Proposem una cosa molt senzilla: aplicar la Constitució a Catalunya, aplicar la llei de partits contra la kale borroka, modificar la llei d’indults per evitar-lo pels condemnats per sedició i rebel·lió, acabar amb l’adoctrinament educatiu, acaber amb la propaganada a TV3".

7. Albert Rivera (Ciutadans): "Volem un país de ciutadans lliures i iguals. No una nació de nacions amb privilegis i amb desequilibris. No crec amb l’Espanya de nacions de nacions. Jo veig una nació amb ciutadans lliures i iguals. Quantes nacions veu vostè a Espanya, senyor Sánchez? Vostè està amb els separatistes. Jo vull un president que no s’agenolli davant dels que volen liquidar Espanya".

8. Pablo Iglesias (Unides Podem): "Hem d'acabar amb una cosa que es va inventar un govern socialista que és l’anomenat factor de sostenibilitat, que és bàsicament dir a la gent que es mori aviat perquè si es mor tard, el sistema [de pensions] no és sostenible".

9. Pedro Sánchez (PSOE): "Els demano que que el proper 28 fem una enorme moció de censura contra la desigualtat, contra la corrupció i contra la crispació com a forma de fer política. Apostem per una Espanya que avança".

10. Albert Rivera (Ciutadans): "Escolto els discursos de la vella dreta i esquerra i segueixen en el segle passat: esquerra i dreta barallant-se però sense propostes. El que li falta a aquest país són reformes. Hem perdut un dècada, no ens podem permetre una altra dècada barallant-se vermells i blaus, blaus i vermells".