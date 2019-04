El debat (i l’enfrontament) polític arriba a les aules

Només el 8,5% de la població considera que l’educació és un dels tres principals problemes a l’Estat, segons l’últim CIS, i en el debat electoral a TVE cap candidat va proposar ni una mesura en aquest àmbit. Però l’aparent indiferència sobre aquest tema no evita, ni de bon tros, que des de fa temps l’escola s’utilitzi com a arma llancívola entre partits. De fet, la tensió política també es va traslladar a les aules, i la comunitat educativa catalana va ser objecte de crítiques des d’algunes formacions, que acusaven d’adoctrinar i de no ensenyar prou castellà. La llengua, doncs, centra bona part de les propostes dels partits, així com el paper de l’escola concertada i com superar l’anomenada llei Wert, l’enèsima legislació de l’Estat.

És el que Enric Prats, professor de pedagogia de la UB, defineix com el “model escombra”, una manera de fer política en educació que implica necessàriament “que el que arriba al govern anul·la tot el que s’ha fet abans”. Al llibre L’escola importa, Prats dona una dada que explica, en part, per què és tan difícil dur a terme polítiques educatives de llarg abast a l’Estat: en 40 anys de democràcia hi ha hagut vint ministres d’Educació i catorze consellers d’Ensenyament o Educació a Catalunya. De fet, explica que el rècord del ministre José María Maravall -va exercir el càrrec durant cinc anys i set mesos- va permetre aprovar una de les lleis més importants en educació, la Logse, l’any 1990. Amb el PP al poder es va aprovar una nova llei, la LOCE, però l’arribada de Zapatero a la Moncloa la va deixar en paper mullat, perquè també els socialistes, amb la LOE, van voler desplegar la seva normativa. La més polèmica, però, va tornar a arribar amb la majoria absoluta del PP, suficient perquè la Lomce presentada per José Ignacio Wert fos aprovada malgrat el rebuig de tota l’oposició. “El vaivé de lleis demostra que els polítics han fet un ús barroer de l’educació i han abandonat la possibilitat de fer política educativa”, afirma Prats. De fet, el consens entre les forces polítiques ha sigut clau perquè Portugal, per exemple, sigui l’únic país europeu que millora cada any el seu nivell educatiu des del 2000.

A Espanya el consens ha sigut, per ara, impossible. El que genera més acord és incrementar els ajuts a l’educació dels 0 a 3 anys, una etapa que, malgrat que no és obligatòria, tots els estudis assenyalen com un moment indispensable per combatre el fracàs escolar. En les altres temàtiques, dos blocs enfrontats: mentre que els partits d’esquerra -Podem i el PSOE- reclamen una nova llei educativa per reformular el pes de la concertada i un pacte nacional per revertir la segregació escolar, des de la dreta proposen reforçar el dret de les famílies a escollir centre. El PP, Ciutadans i Vox posen sobre la taula mesures per uniformalitzar l’educació: des de recuperar les polèmiques revàlides, unes proves obligatòries al final de cada etapa educativa -ho volen els populars i l’extrema dreta-, fins a una selectivitat única per a tot l’Estat, com planteja Ciutadans.

Constitució o feminismes

Durant la campanya també han sorgit propostes per omplir el buit que va deixar l’eliminació de l’assignatura d’educació per a la ciutadania, que havia impulsat el PSOE per substituir religió. Malgrat que a Europa hi ha assignatures de valors ciutadans en què s’estudien les institucions democràtiques, les Constitucions, els drets i deures dels ciutadans i temes com l’amor o la sexualitat, a Espanya no hi ha cap matèria que aglutini aquests coneixements. Ara Ciutadans, que vol suprimir l’ús dels mòbils en horari lectiu i garantir llibres de text gratuïts, proposa una matèria sobre la Constitució, i Podem una sobre feminismes, dos temes que ja entraven en el currículum d’educació per a la ciutadania. Vox diu que per rebre aquesta formació els alumnes hauran de tenir el permís dels pares a través d’un PIN parental.

Pel que fa a la llengua, només ERC i Junts per Catalunya defensen explícitament el model d’immersió lingüística actual, que volen combatre el PP, Ciutadans i Vox. S’haurà de veure si els resultats electorals aporten calma al sector o, com fins ara, l’educació -i en concret l’escola catalana- segueix al centre de la batalla política.