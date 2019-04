Podem declara la guerra a la "uberització" de l'economia

La guerra contra la "uberització" de l'economia, en paraules de Pablo Iglesias, la precarietat, la temporalitat i els falsos autònoms, en un marc ecologista i feminista, serà el centre de la campanya electoral de Podem, que, malgrat assumir el referèndum pactat com a solució per a Catalunya al seu programa electoral, prefereix deixar-ho en segon pla o obviar-ho en els seus actes. Com a mínim, així ho ha fet en l'acte de presentació del seu programa Pablo Iglesias aquest dilluns a Madrid, on se n'ha repartit una versió reduïda que tampoc mencionava la consulta.

El programa electoral ha volgut imitar en format la Constitució per posar de manifest "la quantitat d'articles que no es compleixen", segons ha assenyalat Iglesias en un acte amb la militància al centre de Madrid. "No es compleixen molts articles en relació amb els drets laborals", ha completat Echenique, que després ha fet un repàs d'algun d'ells, com el que parla de la no discriminació per gènere en els salaris.

"Eliminar els privilegis fiscals de les grans empreses i reduir els impostos a les petites i mitjanes" és la fórmula per canviar el sistema de recaptació a Espanya, segons ha assenyalat el responsable econòmic de Podem, Nacho Álvarez. El programa inclou també un nou impost progressiu als patrimonis superiors a un milió d'euros, una disminució de l'IVA en productes d'higiene femenina i alimentació animal, entre d'altres, i un augment als productes de luxe. Amb aquestes mesures, Podem espera augmentar uns 40.000 milions d'euros anuals la recaptació.

Augmentar el salari mínim i una renda mínima perquè "cap adult a Espanya tingui uns ingressos inferiors a 600 euros", en paraules de Pablo Echenique, secretari d'organització del partit.

"Tot i que hi ha hagut una recuperació econòmica i creació de llocs de treball, hi ha hagut un pas enrere de tornada a la precarietat, amb molta inestabilitat dels contractes indefinits", ha dit l'economista Álvarez, que ha assenyalat la temporalitat i l'"acomiadament lliure" com dos grans problemes de l'Estat, així com la figura del fals autònom. En aquest sentit, ha estimat que hi ha 230.000 autònoms a Espanya que tenen "un 90% dels ingressos provinents d'un mateix pagador".

Acabar amb la inviolabilitat del rei

Un dels aplaudiments més enèrgics durant l'acte amb la militància ha tingut lloc després que Echenique parlés de posar fi a la "inviolabilitat" del rei. Després d'assenyalar els articles de la Constitució que no es compleixen, ha lamentat que "aquest sí que es compleix" i ha dit que li sembla "medieval" que hi hagi persones "per sobre de la llei". "Aquest article sí que el canviarem", ha dit.

Pel que fa al referèndum, fonts de Podem han assegurat que no hi ha "cap motiu" perquè no s'hagi inclòs a la versió reduïda del programa i expliquen que "inclourà l'opció que Catalunya tingui un altre encaix a Espanya", ja que, pensen, és l'"opció majoritària" dels catalans, que estaria exclosa en un referèndum binari sobre la independència. Des de Podem, això sí, recorden que les condicions finals del referèndum haurien de ser "acordades amb altres forces polítiques" i reconeixen que el PSOE no mostra per ara cap predisposició a obrir aquesta via, mentre els partits de dretes es dediquen a "fer el bèstia" amb Catalunya.