L’advocat de Sànchez, Rull i Turull: "Aquest és un judici contra les urnes, la democràcia i els drets fonamentals"

Ni rebel·lió, ni malversació, ni desobediència. La defensa dels líders independentistes processats al Tribunal Suprem Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull demana l’absolució dels seus clients, que assegura que en el procés cap a l’1-O no van fer res més que recollir la veu d’una voluntat popular que reclamava un referèndum. «Aquest és un judici contra les urnes, la democràcia i els drets fonamentals», ha assegurat l’advocat Jordi Pina, que els representa tots tres.

Pina ha assegurat que l’únic delicte que es podia atribuir als seus clients és el de la convocatòria d’un referèndum, que va quedar despenalitzat el 2005. «Una altra cosa és la reinterpretació del Codi Penal que faci la Fiscalia», ha avisat el lletrat, que ha insistit que «posar urnes no pot ser mai motiu d’empresonament».

El lletrat també ha deixat clar que cap dels seus clients no «ha defugit» ni «la seva ideologia independentista ni les seves conviccions polítiques». «No ens n’avergonyim» ha assegurat el penalista en una compareixença davant dels mitjans de comunicació.

Pina també s’ha referit al fet que s’hagi demanat la declaració del rei Felip VI com a testimoni en el judici i ha explicat que ho demanen perquè la mateixa Fiscalia justifica l’existència d’un delicte en el discurs del monarca després de l’1-O. «Quan a algú li demanen tants anys de presó té dret a defensar-se amb totes les armes i cridar a declarar tots els testimonis. No hi ha d’haver privilegis», sentencia Pina. La defensa dels tres líders independentistes també ha demanat la declaració de Carles Puigdemont, però per videoconferència des de Bèlgica.