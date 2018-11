La mesa del Congrés veta l’intent del PDECat de reprovar Felip VI

La Mesa del Congrés dels Diputats ha vetat dos dels quatre punts d’una proposició no de Llei registrada pel PDECat sobre el paper de Felip VI en la crisi política a Catalunya, que no es podran debatre al Congrés. En concret, la Mesa impedeix que se sotmeti al criteri de la cambra els punts 3 i 4 de la iniciativa. El 3 estableix que “el Congrés dels Diputats rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i al seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre del 2017”.



El 4 que “el Congrés manifesta el seu compromís amb els valors republicans, superant el caràcter monàrquic de la Constitució, i aposta per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com és la monarquia”. El PDECat sospesa presentar una petició de reconsideració.



En canvi, la Mesa sí que permet que se sotmetin a votació els dos primers punts de la iniciativa del PDECat, que insten a totes les institucions a “garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat”.

El primer punt fa una reprovació genèrica i sense citar el monarca “dels actes repressius contra la ciutadania” i “condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals”. El segon insta les institucions i els partits polítics “al diàleg, l’acord i el respecte a la pluralitat de les diferents opcions de tots els catalans”.