La jutge del cas Mercuri veu un "entramat delictiu continuat" perquè Smatsa pagués actes electorals del PSC

El jutjat número 1 de Sabadell, que investiga l'anomenat 'cas Mercuri' de presumpta corrupció municipal, conclou que almenys entre el 2009 i el 2012 hi va haver "un entramat delictiu que es desenvolupava de forma concertada, organitzada i continuada en el temps", a través del qual l'empresa de serveis de neteja i d'aparcament Smatsa, del Grupo Vendex, finançava irregularment actes electorals del PSC, principalment a Sabadell, però també al Vallès Occidental, a canvi d'adjudicacions de serveis municipals en diverses localitats de la comarca. L'empresa també hauria contractat amics dels funcionaris i militants implicats o fins i tot els hauria regalat viatges.

En una interlocutòria, la jutge cita a declarar com a investigats l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà i regidor Francisco Bustos, un altre alt càrrec, Xavier Izquierdo, així com alts càrrecs de Smatsa i Vendex. En una interlocutòria a la qual ha tingut accés l'ACN, la magistrada responsable del cas Mercuri, Beatriz Faura, indica que la investigació es va obrir arran de les presumptes irregularitats detectades en l'adjudicació del servei de neteja viària i la recollida d'escombraries de Sabadell a l'empresa Smatsa, membre del Grupo Vendex, quan Bustos era alcalde de la ciutat, i que ascendeix a 20 milions.

Faura explica que l'entramat estava format per membres del PSC i funcionaris que facilitaven l'adjudicació de contractes al grup d'empreses de Vendex, tant a l'Ajuntament de Sabadell com a municipis veïns com Montcada i Reixac i Barberà del Vallès, tots ells governats per alcaldes socialistes pròxims a Bustos. A canvi d'aquests favors, Smatsa hauria pagat viatges a diversos funcionaris i el Grupo Ventex hauria retirat multes de la zona blava, entre altres contraprestacions.

Amb tot, una de les aportacions més destacades i que segons la jutge ha quedat acreditada són els 100.000 euros que Vendex hauria donat per finançar un acte de la campanya municipal de Manuel Bustos l'any 2011. Aquesta quantitat no s'hauria comptat ni declarat. En la interlocutòria, la magistrada enumera alguns dels delictes que els investigats podrien haver comès, entre els quals tràfic d'influències, prevaricació, infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, suborn, falsificació documental, frau electoral i blanqueig de capitals. La magistrada ha demanat informació sobre un concurs d'aparcament amb limitació horària de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i un de neteja viària a Barberà del Vallès. També ha sol·licitat al Consorci Sanitari Parc Taulí documentació sobre el concurs de neteja de vidres dels anys 2012 i 2013.

Segons Faura, aquesta organització estava liderada per Paco Bustos, germà de l'exalcalde, i el director de l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic, Xavier Izquierdo. En l'entramat també hi tenien un cert pes el president del Grupo Vendex, Gervasio Rolando, i el gerent de Smatsa, Eugenio Díaz. Tots hauran de comparèixer davant la jutge el 6 i 7 de novembre a Sabadell. A més, també estan investigats i cridats a declarar Manuel Bustos, dos regidors del PSC a l'Ajuntament de Sabadell, Cristian Sánchez i Anna Carrasco, i diversos treballadors del grup i del consistori.