Primer pas del Parlament per suprimir el Consell Comarcal del Barcelonès

Primer pas perquè el Parlament dissolgui el Consell Comarcal del Barcelonès. El març de l'any passat aquest mateix organisme va aprovar la seva autodissolució en un ple. El mateix dia tots els grups polítics que formen part d'aquest organisme es van mostrar predisposats a col·laborar amb la fiscalia i la Sindicatura de Comptes per investigar possibles irregularitats en la seva gestió. Un any després, el Parlament continua la tramitació de les proposicions de llei de JxCat, ERC, Cs i el PSC.

En el debat a la totalitat del conjunt de proposicions de llei, el diputat de Ciutadans Joan García ha destacat la necessitat de tenir un instrument legal per "racionalitzar les capes administratives a Catalunya". En aquest sentit, ha assegurat que a Catalunya un ciutadà té per sobre "set administracions, algunes de les quals no funcionen, com ara les vegueries", mentre que un ciutadà murcià "només en té tres", ha dit. Un fet que també ha denunciat el diputat del PP Xavier García Albiol, que ha demanat, a més, que s'acceleri la dissolució d'aquest organisme.

En la mateixa línia, la diputada del PSC Marta Moreta, que ha posat en relleu la feina feta pel Consell Comarcal del Barcelonès, ha demanat a la comissió que ha de tirar endavant tot aquest procediment legal que escurci el temps per fer-ho: "Hem de ser capaços de fer-ho en tres mesos i no en sis com s'havia proposat".

Per la seva banda, el diputat d'ERC Gerard Gómez del Moral ha retret a García que hagi acusat l'independentisme d'haver endarrerit la tramitació d'aquesta llei. "No deixen el monotema ni amb aquesta qüestió", ha etzibat el diputat republicà, que ha acusat Ciutadans de ser còmplices de l'aplicació de l'article 155, "que és el que va tancar el Parlament", ha assegurat. "Podem tancar aquesta proposició de llei en un termini molt curt, posem-nos les piles per fer-ho", ha demanat.

"Anem tard", ha insistit la diputada de Catalunya en Comú - Podem Susana Segovia. La parlamentària ha assegurat que el seu grup col·laborarà en la tramitació d'aquesta llei, però ha demanat que aquest procés es complementi amb una llei de governs locals per determinar "clarament" les competències dels ens locals. Segovia ha subratllat la feina que ha fet aquest organisme, però també ha volgut posar en relleu les irregularitats que planen sobre aquest organisme. En aquest sentit, ha demanat a tots els grups la seva col·laboració.

No suprimir la resta de consells comarcals catalans

La diputada de JxCat Anna Erra ha insistit que aquesta proposició de llei va quedar paralitzada per l'aplicació de l'article 155. Tot i mostrar el seu suport a la supressió d'aquest Consell Comarcal, Erra ha matisat que creuen necessària l'existència dels consells comarcals a la resta de Catalunya. "A comarques els consells comarcals tenen més sentit que mai", ha assegurat, perquè ofereixen serveis als ciutadans i són una mostra de la "identitat" del país.

Al seu torn, el diputat de la CUP Vidal Aragonés ha demanat que la supressió d'aquest organisme no suposi "obrir el debat sobre la divisió territorial" a Catalunya. Aragonés també ha aprofitat la seva intervenció per demanar que durant tot aquest procediment "hi hagi prou garanties per a tots els treballadors" que en formen part –que s'incorporaran als ens que gestionaran les competències que tenia fins ara aquest Consell Comarcal–. El diputat cupaire també ha exigit que "es depurin responsabilitats" pel que fa a les irregularitats detectades en l'ens.