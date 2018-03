Desenes de persones cremen fotos del Rei a Girona i Tarragona i brinden per la sentència del TEDH

Un centenar de persones a Girona i una cinquantena a Tarragona han cremat fotos del Rei Felip VI i han brindat amb cava per celebrar la sentència favorable del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'aquest dilluns, que condemnava Espanya a indemnitzar els dos joves que van cremar fotos del Rei a Girona l'any 2007.

Els manifestants han cridat consignes en contra de la monarquia espanyola, i a favor de la República. El portaveu dels encausats Lluc Salellas ha lamentat l'actitud dels tribunals espanyols, i ha assegurat que el fet que hagi trigat tants anys a resoldre's demostra que la justícia de l'Estat "actua de part". "Només expressàvem la nostra opinió, tenim el dret a defensar que som independentistes", ha reblat Salellas.

A Tarragona, l'acció ha estat convocada per l’esquerra independentista, que ha reivindicat que “cremar fotos del rei no és cap delicte”. Per Santi Fortuny, militant d’Endavant, la sentència del TEDH és “fruit de la insistència i desobediència al carrer mostrant el rebuig a la corona espanyola” i que, per tant, el missatge és que “persistint en allò que ens prohibeixen el poble català podrem aconseguir els nostres objectius”. En l’acte s’han cremat imatges del Rei mentre els participants exclamaven ‘Jo també cremo la corona espanyola’.