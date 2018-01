El ponent del TC proposa no admetre el recurs del govern espanyol per "prematur" i "preventiu"

El ponent del recurs d'inconstitucionalitat Juan Antonio Xiol estava treballant aquest matí a marxes forçades sobre la seva proposta de resolució sobre la base de l'informe que ha redactat el lletrat adscrit al seu departament per enviar abans de les 13 hores als onze magistrats restants del Tribunal Constitucional. Xiol considera que és un recurs prematur i preventiu, i si no hi ha majoria per admetre a tràmit el recurs s'hauria de canviar de ponent. El magistrat busca una fórmula de consens. El debat de la proposta serà per la tarda

El TC ha de resoldre si admet a tràmit el recurs contra la candidatura de Carles Puigdemont, proposta per la Mesa del Parlament. Si ho admet, el TC concedeix automàticament el privilegi o prerrogativa que gaudeix el Govern: la suspensió de la candidatura segons l'article 161.2 de la Constitució.

Però el Ple haurà de debatre abans de comprovar si "els papers estan en regla" (acord de consell de ministres, informe de Consell d'Estat preceptiu) i si la impugnació del govern de Rajoy és recurrible. És a dir: és una "resolució" o una "disposició", segons estableix el 161.2?

I això, que el Consell d'Estat descarta i qualifica com una hipòtesi, és el que implicarà debat. Fonts del TC assenyalen que aquest és el punt de discussió abans de passar al tràmit d'admissió: es tracta d'un recurs anticipat, prematur i preventiu?

Tot això amb l'antecedent de l'informe negatiu del Consell d'Estat que, per més inri, es recolza en la doctrina del TC, es preveu un debat molt intens.

Els magistrats havien suggerit al president, Juan José González Rivas, pel que sembla en un ambient de consens, que el Ple se celebrés amb absoluta normalitat allunyant-se de l'excepcionalitat impresa pel govern de Rajoy. Això suposava reunir al Ple el dilluns, vint-i-quatre hores abans de la sessió d'investidura convocada per al dimarts a la tarda.

Però la pressió del govern espanyol ha pogut més. La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha trucat per telèfon aquest divendres al president González Rivas, que es trobava a Estrasburg, per avisar-lo que li enviava el recurs. Però, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, li va plantejar si no era possible convocar el Ple per resoldre durant la tarda del divendres.

González Rivas tenia previst tornar a Madrid el divendres a la tarda però no era possible celebrar el ple fins el vespre. A més hi havia una magistrada, María Luisa Balaguer, que es trobava a Màlaga.

Per això, contra el que va semblava consensuat en el TC - que el Ple se celebrés al començament de la setmana- el president ho va convocar per les 13 hores d'aquest dissabte.