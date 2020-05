El delegat del govern espanyol a Madrid, citat a declarar el 5 de juny per la manifestació del 8-M

La titular del jutjat d'instrucció 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citat a declarar com a investigat el delegat del govern espanyol a la capital espanyola, José Manuel Franco, líder del PSOE madrileny. Està encausat pel permís a la manifestació feminista del 8 de març, celebrada el cap de setmana abans que es decretés l'estat d'alarma i quan ja hi havia contagis per coronavirus a Espanya. La mobilització del 8-M ha estat un dels cavalls de batalla de la dreta per criticar la gestió del covid-19 per part de l'executiu de Pedro Sánchez i aquesta és una de les primeres causes judicials que es van obrir, arran d'una denúncia d'un advocat particular.

En una providència dictada aquest dilluns, la jutge reclama a la secretaria general de la delegació del govern a Madrid que remeti diferents expedients de les manifestacions que s'havien de celebrar a principis de març, i també reclama al ministeri de Sanitat informes sobre l'epidèmia. Concretament, un del 3 de març en què el ministre, Salvador Illa, recomanava a les comunitats autònomes disputar esdeveniments esportius contra rivals provinents de zones de risc a porta tancada, així com suspendre seminaris, conferències o trobades mèdiques per garantir la disponibilitat dels professionals sanitaris.

L'avanç en la investigació de Franco s'ha conegut el mateix matí que transcendia el cessament del coronel de la Guàrdia Civil i cap de la comandància de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, que va ser el coordinador del dispositiu policial del referèndum de l'1 d'octubre. Diverses agències i mitjans relacionen les dues qüestions, atès que el cos que està actuant com a policia judicial en el cas de Franco és la Guàrdia Civil i, per tant, la comandància de la capital espanyola. De los Cobos seria el responsable d'alguns informes declarats secrets sol·licitats per la jutgessa i que serien crítics amb la convocatòria del 8-M i la gestió del director tècnic de Sanitat, Fernando Simón.