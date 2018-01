Una delegació de JxCat es reuneix amb Carles Puigdemont a Brussel·les

Una delegació de JxCat formada per Elsa Artadi, Albert Batet i Quim Torra es troba a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont en ple pols judicial per la seva investidura. Segons fonts de JxCat, l'objectiu de la reunió és parlar del programa de Govern que s'està negociant amb ERC i la CUP.

La trobada se celebra en un cap de setmana en què l'atenció està centrada en la decisió que prengui el Tribunal Constitucional (TC) sobre la investidura de Puigdemont i de les conseqüències polítiques que pot tenir aquesta decisió. Si l'alt tribunal admet a tràmit el recurs del govern espanyol quedarà suspès el ple d'investidura de Puigdemont convocat per dimarts que ve.