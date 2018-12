La Delegació del govern espanyol desaconsella enterrar Franco a l'Almudena per raons de seguretat i ordre públic

Un informe de la Delegació del govern espanyol a Madrid, difós aquest divendres per diversos mitjans de comunicació, desaconsella que les restes mortals del dictador Francisco Franco siguin enterrades a la catedral de l'Almudena de Madrid per raons de seguretat i d'ordre públic. Els hereus de Franco, que s'han oposat a l'exhumació del dictador del Valle de los Caídos, han expressat el seu desig que, si finalment es produeix l'exhumació, sigui enterrat a la sepultura que la família té a la cripta de l'Almudena.

L'informe al·lega que aquests problemes obligarien la Delegació a actuar per preservar la seguretat; unes actuacions que, paradoxalment, provocarien una "limitació significativa" de drets fonamentals, i en concret els d'integritat física i moral, llibertat religiosa, llibertat i seguretat i manifestació i reunió. La Delegació del govern espanyol argumenta que la cripta de l'Almudena no podria absorbir l'elevat volum de visites que atrauria la sepultura, incrementat pel seu caràcter cèntric i ben comunicat, que se sumaria a la presència habitual de turistes a la zona.

També veu problemes des del punt de vista terrorista, ja que és un lloc emblemàtic i pròxim al Palacio Real i la Plaza Mayor, i avisa d'un possible col·lapse circulatori i de mobilitat a l'entorn, amb el consegüent risc per als serveis essencials i la seguretat ciutadana. A més, sosté que l'enterrament en aquest lloc podria generar problemes de conflictivitat social, perquè "esperonaria l'extrema dreta", ofendria les seves víctimes i part de la societat i generaria aldarulls, enfrontaments i concentracions no autoritzades. Per tot això, al·lega que es poden veure vulnerats els drets dels que vulguin visitar la sepultura, dels que vagin a la catedral per motius turístics i religiosos i de tots els que caminin per l'entorn.

Per protegir aquests drets fonamentals, la Delegació del govern espanyol assenyala que la facultat de decidir el lloc d'enterrament d'un familiar pot ser una pretensió legítima, però no un dret fonamental reconegut constitucionalment. Com a molt seria "un dret subjectiu que es pot cedir proporcionalment quan ho exigeixin raons d'interès general o basades en drets fonamentals".