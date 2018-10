La delegació del govern espanyol demana al Suprem que anul·li la moció d'independència aprovada per Celrà l'any 2012

La delegació del govern espanyol a Catalunya ha demanat al Tribunal Suprem que anul·li tota la moció d'independència que va aprovar Celrà l'any 2012. Així, ha presentat un recurs de cassació al Suprem contra la sentència que va dictar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que anul·lava cinc dels setze acords de la moció, que l'ajuntament d'aquesta localitat del Gironès va aprovar per majoria absoluta.

Ara, l'Estat reclama que se suspenguin tots els punts de la resolució, inclosos aquells que no fan referència explícita a la plena sobirania. En la moció, es declarava el municipi "territori català, lliure i sobirà". Celrà no va ser l'única població que va aprovar un text d'aquestes característiques, sinó que ho van fer també municipis com Tortosa, Argentona, Sant Pere de Torelló o Arenys de Munt.

L'alcalde del municipi, Dani Cornellà (CUP), s'ha mostrat sorprès pel que considera un " nou atac" cap a les decisions i acords que prenen els consistoris i critica que hagi estat el govern socialista qui ho hagi tirat endavant "malgrat haver dit que aturaria la judicialització de la política municipal". "Continuen exactament en la mateix línia que el PP", ha denunciat.

Un jutjat de Girona va anul·lar la moció el 2015

El Jutjat Contenciós Número 1 de Girona va dictar una primera sentència l'octubre de 2015 en què anul·lava la moció arran del recurs contra els acords de ple que va interposar l'Estat. L'Ajuntament va presentar un recurs d'apel·lació que el TSJC va estimar parcialment.

A la sentència, el tribunal va confirmar l'anul·lació de cinc dels setze acords del document. Concretament, aquells que feien referència explícita a la independència i a instaurar-la per la via dels fets, al marge de procediments. Va excloure, en canvi, els que es dirigien a les institucions sense demanar que s'utilitzessin vies "de fet" per aconseguir-la.

Entre ells, el punt que instava al Parlament a "declarar que el Principat de Catalunya és i ha de ser per Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que la resta d'estats independents del món" o el que instava a "constituir immediatament un govern d'unitat nacional, de transició a la independència, que prepari totes les estructures institucionals necessàries de l'Estat Català". També l'acord que proposava "crear l'assemblea de càrrecs electes dels Països Catalans per estendre i difondre aquesta declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana".

El tribunal, en canvi, mantenia la nul·litat de part del preàmbul de la moció, el punt que declarava el municipi de Celrà "territori lliure i sobirà" i el que declarava "els veïns i veïnes de Celrà moralment lliures de lleialtat a la corona borbònica i als seus símbols". També el que instava al Parlament a assumir "la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya, valorant consultar a la ciutadania, per la via del referèndum i iniciï el procés per declarar i constituir l'Estat Català".