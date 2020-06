El delegat del govern espanyol a Madrid no descarta una moció de censura del PSOE contra Ayuso

El delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, no descarta una moció de censura del PSOE contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la gestió de la crisi del coronavirus. "La possibilitat de la moció hi és i hi segueix sent, però no vol dir que es proposi de manera immediata", ha afirmat Franco en una entrevista a Onda Madrid recollida per Europa Press. "Sí que veiem que es necessita. No la descartem, però no serà de manera immediata. Crec que sí que hi ha aspectes en la gestió de la crisi en què no ha estat del tot encertada", ha dit el delegat del govern espanyol a Madrid, que ha afegit que vol "allunyar la mesquinesa de la política madrilenya". La moció de censura que ha proposat Franco, però, només podria tirar endavant amb els vots de Ciutadans –a més dels d'alguna força d'esquerres com Unides Podem o Més Madrid– i, per tant, necessitaria d'un trencament de l'actual executiu.

La relació entre el PP i Ciutadans, els dos socis de govern a la Comunitat de Madrid, s'ha anat erosionant a mesura que avançava la crisi sanitària. Ha passat factura, especialment, la gestió de les residències. En aquest sentit, el delegat del govern espanyol a Madrid ha defensat la tesi de l'executiu de Pedro Sánchez que el control dels centres de gent gran era competència de les comunitats, a diferència del que diu el govern madrileny, que en les últimes setmanes ha apuntat al vicepresident, Pablo Iglesias, com el responsable. "Alguna cosa hi deu tenir a veure el govern regional", ha dit Franco. Ara bé, sí que ha demanat evitar les acusacions creuades: "No és qüestió de tirar-nos pedrades, és qüestió d'analitzar i intentar que davant una eventual recaiguda continuem fent un exercici de responsabilitat individual, perquè el virus no ha desaparegut i segueix aquí".

De cara enfora, tant Ayuso com el vicepresident del govern madrileny, Ignacio Aguado (Cs), fan pinya per la unitat del seu executiu, però el PSOE ja ha començat a pressionar per intentar fer-lo caure amb un canvi d'aliances. Aquest dimarts ho ha fet per boca del delegat del govern espanyol a Madrid, un dels principals blancs de la diana del PP i Vox per la manifestació del 8-M. Franco no ha volgut valorar quina serà la factura que passarà als dos partits de la dreta –seria entrar en un "terreny pantanós", ha dit– després que la jutge que investigava el cas decidís arxivar-lo, però sí que ha posat en dubte l'eficàcia de la gestió de la crisi per part d'Ayuso.

De tota manera, ha reiterat que va prendre la decisió d'autoritzar la manifestació feminista d'acord amb la informació que tenia en aquell moment, però ha admès: "Si hagués tingut tota la informació seria un insensat si no hagués prohibit una manifestació d'aquestes característiques". A més, Franco ha recordat que es van fer altres manifestacions durant els dies previs a l'estat d'alarma.

Ayuso diu que té el pacte de govern que volia

Davant l'amenaça que ha començat a llançar el PSOE i després que el partit taronja s'hagi apropat al govern de Pedro Sánchez, Ayuso ha reconegut aquest dimarts que no sap si la legislatura s'acabarà abans del que toca. "Si s'acaba la legislatura o no realment ho desconec, però no serà per mi, perquè jo tinc el que vull, i el que volia era governar amb Ciutadans. Ja tinc aquest pacte, ja tinc aquest govern, però moció de censura és una cosa que a mi se m'escapa, no depèn de mi", ha afirmat en una entrevista a la Cope recollida per Europa Press. De tota manera, ha assegurat que un canvi de govern no és el que desitgen els madrilenys.