Podem demana per carta a Joan Carles I que comparegui al Congrés

El grup de Podem ha enviat una carta a la Casa del Rei en què demana que el rei emèrit, Joan Carles I, comparegui voluntàriament al Congrés per donar explicacions sobre les informacions que el vinculen a trames de corrupció i perquè “cap institució de l’Estat faci de la irresponsabilitat un privilegi”. “Vivim al segle XXI i la democràcia a Espanya gaudeix de prou maduresa per exercir el dret a saber si la comandància d’estat és una institució idònia per afrontar la corrupció, malgrat que no estigui subjecta a cap responsabilitat”, diu la carta.

Podem recorda que la mesa del Congrés ha tancat la porta de manera reiterada a la creació d’una comissió d’investigació sobre les “suposades il·legalitats comeses per sa majestat Joan Carles I” mentre informacions periodístiques “posen en qüestió la institució monàrquica en relacionar-la amb trames de corrupció i d’enriquiment il·lícit”.

“Hem conegut diferents versions d’aquestes informacions i creiem que vostè té dret a donar la seva versió amb totes les garanties, i que el poble espanyol té dret a escoltar-lo”, sosté la carta, que defensa que la compareixença permetria “avaluar la idoneïtat de la institució monàrquica per afrontar la corrupció i perquè cap institució de l’Estat faci de la irresponsabilitat un privilegi”.

Als passadissos del Congrés el secretari de relació amb la societat civil de Podem, Rafa Mayoral, ha assegurat que seria “lògic” que al Parlament es pogués discutir sobre el paper de la monarquia. “Hem demanat que vingui a petició pròpia” per donar “transparència” a la seva actuació, ha afirmat.