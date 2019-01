Errejón deixa l'escó al Congrés

Íñigo Errejón cedeix a la pressió de la direcció de Podem. Quatre dies després d'anunciar que es presentarà sotes les sigles d'un nou partit com a candidat a la Comunitat de Madrid, aquest dilluns ha comunicat que deixa l'escó al Congrés. En les últimes hores la direcció del partit havia pressionat perquè per "coherència" fes el pas. Ara bé, havia evitat exigir-li, així com obrir un expedient sancionador en considerar que no es tracta d'un problema de reglament sinó "polític".

Errejón estava sota el focus. I més tenint en compte que demà dimarts hi ha un ple extraordinari al Congrés. Tot i Podem assegurar que l'ex número dos de la formació i candidat per la capital espanyola "ha trencat tots els ponts", no li havia exigit en cap cas que deixés l'escó a la cambra baixa, on seia fins ara al darrere del lloc buit de Pablo Iglesias -després d'haver estat a la seva dreta abans del congrés intern de Vistalegre 2-, que la setmana passada va trencar la baixa per paternitat per assegurar que Errejón deixava de ser el candidat de Podem per Madrid.

540x306 Pablo Echenique i Noelia Vera durant la roda de premsa del primer consell de coordinació de Podem després de la crisi amb Errejón. / EFE Pablo Echenique i Noelia Vera durant la roda de premsa del primer consell de coordinació de Podem després de la crisi amb Errejón. / EFE

El diputat, en canvi, opina que ha de ser la direcció qui l'empenyi a fer aquest pas. "Si Íñigo vol confrontar, no ho aconseguirà", ha assenyalat la coportaveu de Podem, Noelia Vera, en roda de premsa després de la primera reunió del consell de coordinació del partit després de la crisi interna. La direcció estatal tampoc cursarà cap expedient sancionador perquè considera que no estem davant d'un incompliment del "reglament" sinó d'una "decisió política".

Però l'executiva no ha decidit encara què farà Podem Madrid amb la candidatura paral·lela per a les eleccions autonòmiques del 26 de maig. Assegura que ha de ser el partit a nivell autonòmic qui ha de prendre una decisió. Però Vera ha estat taxativa amb una cosa: Units Podem es presentarà amb les seves sigles i no les de Més Madrid, el nou partit de Carmena al que s'ha unit Errejón. En canvi, sí que cedeixen tot el protagonisme a l'actual alcaldessa i renuncien a presentar candidats propis. El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha vingut a tancar la porta a un acord a última hora amb Errejón per anar junts amb Més Madrid però no ha estat taxatiu.

Pendents dels pressupostos

Vera ha volgut girar full a la crisi interna i ha assegurat que l'executiva s'ha centrat en parlar del ple extraordinari de demà al Congrés, en què estan en joc una bateria de decrets amb què Pedro Sánchez es juga -en part- el futur dels pressupostos. El més clau és el decret d'habitatge per a la regulació del preu del lloguer. Pablo Iglesias va pactar amb el president espanyol que a canvi de l'aprovació dels comptes havia d'aprovar una sèrie de mesures socials. El partit lila està pressionant fins l'últim moment perquè s'incloguin totes les reivindicacions de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) i deixa en l'aire fins l'últim moment la seva intenció de vot.