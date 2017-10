“Poden demanar asil perquè els imputen delictes polítics”

A Carles Puigdemont i als seus consellers la Fiscalia General de l’Estat els acusa de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics -entre d’altres-, tres delictes que el dret internacional considera delictes polítics. I aquesta és la clau que permetria als membres del Govern cessats demanar asil polític en un altre país. Així ho explica Margalida Capellà, professora de dret internacional públic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i experta en el tema d’asils i extradicions. “Els delictes que els imputen són delictes polítics, però a més, fins i tot es pot argumentar clarament que en aquest cas hi ha persecució política perquè son delictes que no han comès perquè no ho han fet amb violència”, afirma Capellà.

Bèlgica és un dels pocs països de la UE on els ciutadans comunitaris també poden demanar asil. En principi, l’asil està pensat per a ciutadans de tercers països i, de fet, a la Unió Europea, els diferents estats membres reconeixen que la resta de socis tenen elevats estàndards democràtics i que s’hi garanteixen els drets fonamentals, per la qual cosa les demandes d’asil de persones amb passaport europeu no tindrien sentit. Però Bèlgica ho permet.

En el cas que els membres del govern català demanin asil, el procés seria ràpid: Bèlgica s’hauria de pronunciar en cinc dies. És difícil, però no impossible, que s’accepti la demanda. Les demandes d’asil de ciutadans europeus suposen un percentatge minúscul. El 2016 Bèlgica va rebre 18.000 demandes d’asil, de les quals menys de 50 eren de ciutadans comunitaris, la majoria d’ètnia gitana d’Eslovàquia, Bulgària i Romania, i no se’n va admetre cap.

Si la demanda d’asil de Puigdemont fos rebutjada, encara quedaria una altra via per explorar: demanar la residència belga -com a ciutadà europeu hi té dret- i esperar que Espanya activi una ordre de detenció europea, que permet a un estat membre reclamar l’extradició automàtica d’una persona que hagi de ser jutjada. A la UE pràcticament mai s’ha negat una ordre de detenció europea, però Bèlgica, una vegada més, n’és l’excepció. La decisió, però, correspon a la justícia i no al govern.

El 2013, un jutge va rebutjar l’extradició de Natividad Jáuregui, àlies Pepona, presumpta membre d’ETA resident a la ciutat flamenca de Gant. La justícia belga va donar per vàlids els arguments de la defensa, que al·legava el risc de tortura a Espanya, i va estimar que Jáuregui podria veure vulnerats “els seus drets fonamentals”. Bèlgica ha tingut moltes tensions amb Espanya precisament per l’aixopluc que ha ofert històricament a membres d’ETA, especialment als anys 90, i també de l’IRA irlandès. Segons recorda Margalida Capellà, Bèlgica va ser el primer país que va incloure l’excepció dels delictes polítics en els tractats d’extradició ja a finals del segle XIX.

La justícia espanyola també ha denegat peticions d’extradició -sempre de fora de la UE-, un dels més recents en el cas del ciutadà francès Hervé Falciani, acusat per Suïssa de filtrar informació bancària -coneguda com la Llista Falciani-. La justícia espanyola ho va considerar un delicte polític. Però va fer el mateix amb diferents ciutadans colombians i veneçolans perseguits als seus països.

Així, si Puigdemont i alguns dels seus consellers demanen asil polític a Bèlgica -primer haurien de ser considerats refugiats, i després asilats-, aquest país el podria concedir perquè, segons Capellà, compleixen les condicions per ser-ho, ja que els seus delictes -que ella també posa en dubte- són polítics.