Els comuns demanen 480 milions més en mesures socials als pressupostos aprofitant la flexibilització del dèficit

1.149 dies després de l'última vegada, aquest dimecres el Parlament tornarà a votar a favor de tramitar uns Pressupostos de la Generalitat. Ho farà amb els vots dels socis de Govern, JxCat i ERC, i gràcies a l'abstenció dels comuns. La resta de partits intentaran frenar-los, però no sumaran prou escons per aconseguir-ho. El darrers mesos l'executiu català ha anat teixint un acord amb el partit d'Ada Colau, que demà es visualitzarà al ple.

No és l'aprovació definitiva dels comptes, només l'inici del tràmit parlamentari. L'aprovació definitiva està programada per un ple que es celebrarà el 18 de març. En aquest mes de marge, tots els partits tindran temps per presentar esmenes per intentar canviar-los. En aquest període, els comuns tornaran a tenir protagonisme. La seva líder a la cambra, Jéssica Albiach, ha avisat aquest dimecres que no en tenen prou amb l'acord subscrit amb el Govern i volen més diners extres en mesures socials per "blindar l'autogovern i els serveis públics".

D'on sortirien aquests diners? Els comuns s'agafen a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del divendres passat, on el govern espanyol va decidir flexibilitzar el dèficit de les autonomies en dues dècimes. Segons Albiach, això suposarà "480 milions" d'euros més -la xifra exacte no es pot saber, perquè depèn d'un estimació basada en el PIB de 2020- per la Generalitat i vol que siguin per l'àmbit social. Així, ha demanat reobrir la taula de negociació dels comptes per abordar-ho.

Per modificar uns pressupostos, ara mateix l'única via es presentant esmenes al Parlament. Els comuns ho podrien fer de dos maneres: pactant-ho amb els dos grups del Govern, JxCat i ERC, o buscant la resta de partits de l'oposició de l'hemicicle. Fonts els comuns asseguren que, malgrat demanar nous recursos, no està en perill el seu suport als comptes. Albiach ho ha verbalitzat així: "No podem jugar amb que les famílies arribin a final de mes", ha dit.

La CUP es desmarca

JxCat i ERC en tenen prou amb l'abstenció dels comuns per tirar endavant els comptes, però en cert moment també va intentar sumar-hi la CUP. Els anticapitalistes han insistit aquest dimecres en que això no passarà. La diputada Maria Sirvent ha carregat contra els pressupostos denunciant que són "continuistes", no contraresten les retallades i posen els "beneficis privats" per davant dels "drets" de la ciutadania. A més, ha criticat que els comuns defensin amb "entusiasme" aquests números, perquè poden generar "falses expectatives" i la sensació que serviran per atendre les reivindicacions socials. Els pressupostos que aquest dimecres es tramitaran al Parlament inclouen una reforma fiscal que suposarà 552 milions d'euros més l'any i un augment de la despesa de 3.070. Malgrat ser els més expansius de la història de la Generalitat, però, la despesa en Salut queda per sota del 2010.

Pressupostos i eleccions?

La teoria clàssica diu que uns pressupostos és la llei més important de la legislatura i que el govern que aconsegueix aprovar-los té garantida l'estabilitat, almenys, durant el proper any. Però a Catalunya no és aplicable. El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar fa dues setmanes que, quan els comptis tinguin llum verda, anunciarà la data de les eleccions. La falta d'unitat entre JxCat i ERC no ha fet sostenible continuar amb el mandat.

Els pressupostos s'aprovaran definitivament el 18 de març i les eleccions podrien ser com a molt d'hora a mitjans de maig. Malgrat això, el guió es podria alterar. Els partits de l'oposició podrien portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries perquè analitzi si hi ha partides inconstitucionals. Això retardaria un mes la seva aprovació i, per tant, les eleccions no podrien ser fins ben entrat el mes de juny. Fonts socialistes consultades per l'ARA exposen que no veuen motius per dubtar de la legalitat dels comptes i no tenen previst impugnar-los. Aquesta vegada, per exemple, no contenen una partida de 5,8 milions d'euros per fer un referèndum que si que tenien els de 2017. Ni el PP i ni la CUP tenen prou diputats per impugnar-los, així que l'únic grup que queda que podria forçar un endarreriment dels comptes i, per tant, de les eleccions, seria Cs. Els taronges encara no han aclarit la incògnita. A més, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, aquest dimecres ha refredat que la convocatòria sigui immediatment després d'aprovar els comptes.

Així, ara mateix els catalans poden tenir més o menys coll avall que en un mes o com a molt dos tindran nous pressupostos. En canvi, per tenir una mica més clar quan seran les eleccions, caldrà esperar.