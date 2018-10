El jutge de l'1-O denega a Vox una còpia de l'entrevista de TV3 a l'home que va comprar les urnes

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha rebutjat entregar a Vox una còpia de l'entrevista de TV3 a la persona que va comprar i introduir les urnes del referèndum de l'1 d'Octubre, el 'Lluís'. El partit ultradretà ho havia demanat per poder saber la seva identitat després que fos entrevistat en el programa 'Preguntes freqüents'. En la seva interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, el jutge argumenta que tot allò relacionat amb la contractació, la utilització i la distribució de les urnes ja està sent investigat per un altre jutjat, el número 28 de Barcelona.