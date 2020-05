Els comuns no descarten proposar Aïda Llauradó com a alcaldessa de Badalona per facilitar un govern progressista

Tret de sortida a la recta final per desencallar l'alcaldia de Badalona. El ple de la ciutat, reunit aquest dissabte de manera extraordinària i per via telemàtica, ha pres coneixement i acceptat la renúncia com a alcalde del socialista Álex Pastor, detingut a finals d'abril perquè conduïa amb símptomes d'haver begut i es va enfrontar als agents que el van aturar. Tots els grups municipals han avalat la renúncia en una sessió en la qual no ha participat Pastor, i a partir d'ara s'obre un període de deu dies per celebrar un ple per escollir el nou alcalde.

Tant Xavier García Albiol (PP) com Dolors Sabater (Guanyem Badalona) han presentat candidatura, però el PSC no vol perdre l'alcaldia i ha presentat el fins ara tinent d'alcalde i mà dreta de Pastor, Rubén Guijarro. Si cap de les parts cedís, Albiol en tindria prou amb els seus 11 regidors (la majoria absoluta és de 14) per ser escollit en segona volta, i és per això que els comuns, que comparteixen govern amb el PSC, han obert aquest dissabte la porta a presentar l'actual alcaldessa accidental, Aïda Llauradó, com a candidata de consens per barrar el pas al PP.

"No descartem cap escenari", ha afirmat la mateixa Llauradó en roda de premsa posterior al ple, on ha deixat clar que el seu grup està disposat a fer el que calgui per aconseguir un "govern ampli d'esquerres". Aquesta solució no satisfà el PSC, si bé tampoc l'ha acabat de descartar totalment. "No pensem que Aïda Llauradó pugui tenir el lideratge que la ciutat necessita", ha afirmat Guijarro, tot i que ha admès que estan disposats a "parlar amb tothom" sense "línies vermelles" per trobar un "encaix" i fer possible un "govern sòlid".

"Si algú és capaç d'articular un govern de majoria àmplia, l'escoltarem sense apriorismes [...] L'única prerrogativa és que considerem que el lideratges del passat no el podran encapçalar", ha conclòs Guijarro, insistint que els socialistes no donaran suport ni a Albiol ni a Sabater i que portaran la seva candidatura "fins al dia del ple", previst per al 12 de maig. La candidata de Guanyem Badalona, al seu torn, no considera que "es produeixi" ni "sigui factible" una candidatura de Llauradó, i ha afegit que "no pot oferir [...] el lideratge, fortalesa i consens necessaris".

Sabater: "El PSC ha de decidir"

Sabater, que ha reiterat que no tornarà a cedir el govern als socialistes per impedir que Albiol torni a ser alcalde de Badalona, ha rebutjat les opcions alternatives a un executiu liderat per ella mateixa. "No som davant d'una ampliació de govern, sinó d'un canvi de govern [...] No podem tornar a fiar l'alcaldia ni el govern a un projecte feble", ha dit, i ha afegit que en aquest govern hi hauria d'haver "totes les forces excepte el PP". Això inclouria, a més del PSC i els comuns, ERC i Junts per Catalunya Badalona.

Albiol, per la seva banda, ha insistit en la seva voluntat de recuperar l'alcaldia, brandant un cop més la seva victòria electoral "molt clara" a les municipals i deixant clar que "els experiments dels últims cinc anys no han funcionat" a Badalona. "El PSC ha de decidir si posa el govern en mans del PP o posa el govern en mans d'una força de progrés amb un lideratge fort", ha avisat Sabater.