Els comuns descarten formar part d'un bloc sobiranista perquè aspiren a governar a Espanya

El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha manifestat avui que celebra les declaracions que ha fet el cap de llista de JxCat, Jordi Sánchez, de consolidar un bloc per defensar el referèndum, però ha deixat clar que les seves prioritats són unes altres: "Celebro que Sánchez digui que no s'ha d'anar a madrid a bloquejar, però nosaltres no volem formar part d'un bloc sinó que aspirem a formar part del govern", ha afirmat. "El que es decideix en aquestes eleccions és si a l'altra banda de la taula del diàleg hi ha Rivera i Borrell o Igleias o jo mateix i perquè hi hagi diàleg cal que estiguem al govern per poder fer avançar Catalunya", ha afegit.

En qualsevol cas, el candidat dels comuns ha burxat en les contradiccions dels dos grans partits independentistes. "Hem vist com des de JxCat es diuen coses diferents en funció de cada candidat, com ERC, i ara sembla que tots aposten pel diàleg, però són poc creïbles quan canvien d'estratègia d'un dia per l'altre i nosaltres aspirem a governar i a estar a l'altra banda de la taula per resoldre un conflicte que dura massa temps", ha avisat.

Pel que fa a les afirmacions de Sánchez que s'ha mostrat convençut que tard o d'hora els socialistes hauran d'acceptar el referèndum, Asens ha reclamat un canvi d'actitud al PSOE. "Ho portaven al seu programa electoral el 2012 quan no era una exigència compartida per tanta gent i si ho defensaven aleshores, per què no ho fan ara que ho defensa el 80% de la població?", s'ha preguntat el candidat dels comuns, que ha demanat a JxCAT I ERC que "tornin a aquesta pantalla perquè totes les forces catalanistes, també el PSC, puguin avançar juntes".

Asens ha opinat que veu viable que els socialistes acceptin la consulta. "Ens deien que era d'ingenus pensar que es podia fer fora Rajoy i aixó mateix m'ho van transmetre els presos quan els vaig visitar a la presó i ara sembla difícil que puguin acceptar un referèndum però és estrany que no ho defensin ara quan és una de les solucions al conflicte", ha dit Asens. "Si no creuen que sigui aquesta via que ofereixin una alternativa perquè l'únic que proposen és un nou 155 preparant la pista d'aterratge a Ciutadans si nosaltres no tenim un bon resultat a Catalunya i a Espanya", ha afegit.

"ERC i JxCAT van dir que reclamar Rodalies era engrunes i petita política"

Com ja van fer a Montcada i Reixac, quan es van comprometre a soterrar les vies al seu pas per la ciutat, els comuns han tornat a posar avui l'accent en matèria ferroviària reclamant la gestió de Rodalies. Des de l'estació de Maçanet-Massanes, el candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha refermat el seu compromís amb el transport públic.

"Venim d'una situació molt deplorable amb governs espanyols que han menyspreat el transport públic, que és el que "utilitza el 99% de la població", ha reblat Asens, que ha lamentat que JxCat i ERC votessin en contra dels pressupostos que incloïen importants inversions per a Rodalies.

"Volem reclamar la transferència de les competències i recursos de Rodalies i cal recordar que JxCat i ERC, en el passat, van dir que reclamar Rodalies era "engrunes i petita política, però sosaltres sí que anirem a Madrid a fer valdre totes les demandes dels catalans i les catalanes, també les Rodalies".