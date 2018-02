Una desena d'espanyolistes tornen a treure les estelades de Vilassar de Mar

Després que la nit del 28 de gener una cinquantena d’encaputxats arrenquessin totes les estelades que hi havia penjades a diferents punts de la via pública de Vilassar de Mar i s'encaressin amb els veïns que els hi recriminaven l'acció, ahir a la nit una desena d'espanyolistes, molts d'ells també amb la cara tapada, van tornar a treure les estelades i les pancartes que el CDR i l'ANC van reposar l'endemà.

Els espanyolistes, com el primer dia, utilitzen un pal de gran llargada per treure les estelades que hi ha penjades als fanals i en altres enclavaments de la població maresmenca. Aquest cop era un grup més reduït que, segons fonts de les entitats sobiranistes, són de la mateixa comarca i del Vallès Oriental. Un dels seus membres va penjar al seu compte de Twitter el botí de l'acció:

Davant d'aquest nou atac, l'alcalde Damià del Clot (ERC) i el nucli local de l'ANC i del CDR es reuniran aquest vespre per abordar les accions a emprendre per aturar les accions d'aquest grup organitzat.