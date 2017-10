Milers d’estudiants es concentren a la plaça Universitat contra l’article 155

Milers d’estudiants s'han concentrat aquest dijous a la plaça Universitat de Barcelona per rebutjar l’aplicació de l’article 155. Són estudiants de totes les universitats, que aquest dijous fan vaga per demanar que s’apliquin els resultats del referèndum de l’1-O. "Estem en contra del 155 i també de la convocatòria d’eleccions”, ha apuntat el portaveu d’Universitats per la República, Jordi Vives.

La manifestació és molt menys multitudinària que la que es va celebrar durant la vaga en defensa del referèndum.