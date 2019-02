El govern espanyol diu que ha detectat 1.000 ciberatacs amb “possible origen” en altres estats durant el 2018

El govern espanyol ha revelat que el sector públic de l'administració de l'Estat ha detectat 1.000 'ciberatacs' en el darrer any que provenien d'altres estats. Ho ha dit el govern espanyol al respondre a una pregunta dels diputats de Unidos Podemos Rafael Mayoral i Juan Manuel del Olmo, tot i que ha explicat la dificultat que té assegurar quin és l'origen dels 'ciberatacs' per culpa de l'anonimat que permet Internet. "Tant per la forma en què Internet va ser dissenyat des dels seus orígens com per les mesures operacionals de seguretat que un atacant qualificat pugui aplicar per no ser detectat ", ha dit el govern espanyol.

La setmana passada, durant la Comissió Mixta de Seguretat Nacional, el director del CNI Félix Sanz Roldán va donar també explicacions sobre la dificultat de determinar l'origen dels atacs. "Sempre ens trobem amb un servidor que ves a saber de quin país exòtic, molt llunyà o al mig del desert", va dir Roldán. "Quan arribem allà, resulta que efectivament trobem el servidor, però ningú sap qui l'ha posat allà ni qui paga ni qui encén la llum als matins i l'apaga a les nits", va lamentar. "Quan s’acaben les capacitats tècniques, podem començar amb les capacitats d'intel·ligència. Comencem a deduir alguna cosa, per exemple, quin era l'escut que portava qui va muntar el servidor", va dir el director.

Els organismes responsables de mantenir un espai segur i fiable a la xarxa a Espanya són el Centre Criptològic Nacional, adscrit al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i el CCN-CERT. Tracten de preservar el funcionament del sistema, la informació classificada i aquella que pugui ser més sensible. Tot i la feina d’aquests òrgans, que vetllen per la seguretat de les xarxes de l’administració, durant aquest últim any 2018 s’han detectat 38.000 'ciberatacs' en total. Aquests són molt comuns també a Espanya. D’aquests 'ciberatacs', els més comuns són els relacionats amb la denegació de servei contra xarxes electròniques i aquells que tenen com objectiu comprometre els serveis web per filtrar-ne informació.

Tanmateix, aquestes xifres són inferiors a les d'altres anys. El 2014 el llavors conseller d'Exteriors José Manuel Garcia Margallo va assegurar que s'havien registrat fins a 70.000 incidents cibernètics.

També són víctimes de 'ciberespionatge' els organismes del sector públic que compten amb informació estratègica pel país o que tenen a la mà patrimoni tecnològic avançat. Un exemple podrien ser els sectors de defensa, tecnologies d’informació, transport, bancari o fins i tot 'ciberespacial'. També són "d’especial interès" empreses amb informació de valor per a un "tercer" és a dir, aquells organismes que gestionen dades que podrien permetre a un altre "obtenir un avantatge competitiu des d'un punt de vista geopolític o econòmic". Per posar-ne un exemple, el director del CNI va explicar al Congrés el cas d'una empresa espanyola d'infraestructures que va concursar a diferents paisos per dur a terme el seu projecte relacionat amb la construcció d’una autopista. En un d’aquests països, l’empresa va descobrir que una altra empresa oferia el seu mateix projecte però més barat.